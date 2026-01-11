A Tríplice Motociclistas completa 10 anos de estrada, histórias, irmandade e ações beneficentes e para comemorar, preparou um festa que promete ser inesquecível, com renda revertida para a Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes de Pirajuí.
A organização promete um fim de semana (16, 17 e 18) com muitos shows do bom e velho rock’n roll com nove bandas, área de camping coberto, praça de alimentação completa, expositores. A entrada é de R$ 20 por moto. Para pedestres a entrada é um quilo de alimento não perecível (exceto sal).
O encontro será no Espaço de Equoterapia Mayara Carneiro Gomes / Asilo Bezerra de Menezes, que fica na rua Voluntário Silvano de Lima, 1599, Vila Ortiz, Pirajuí.
PROGRAMAÇÃO:
SEXTA (16/01)
20h – Banda Maverick | @maverick_rockband - trazendo o melhor do rock internacional.
21h30 – Banda Rock 80 | @rock80_bauru - o melhor do rock/pop rock
22h30 – Banda Rotor | @bandarotor - U2 cover
SÁBADO (17/01)
14h – Banda Contritus | @banda_contritus - trazendo o melhor do rock nacional/internacional
17h – Mystery Dio Tribute | @mysterydiotribute - DIO cover
20h – TKR Cara Preta | @tkrcarapreta - com os clássicos do rock
22h – Banda Calibrados | @bandacalibrados - Creedence cover
Intervalos: Erasmo e Banda no palco alternativo
DOMINGO (18/01)
10h30 – Missa do Motociclista com Padre Edson e Pastoral da Estrada |@padre_edson
12h – BBS Band, Berbel e banda show - trazendo os clássicos do rock