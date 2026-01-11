A Casa do Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), está com plantões para auxiliar microempreendedores individuais (MEI) a realizar a declaração anual.

Os plantões são das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Os interessados podem ir até a Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55, sem a necessidade de realizar agendamento. É importante levar os documentos pessoais, número do CNPJ e o valor faturado no ano passado.

A declaração anual do MEI é obrigatória, mesmo para aqueles que não tiveram rendimento em 2025. O descumprimento dessa norma pode acarretar na suspensão do CNPJ. O prazo final para a prestação de contas é dia 31 de maio. Os interessados também podem realizar a prestação de contas de forma online pelo portal Gov.br.