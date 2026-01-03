O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (3) que o governo norte-americano passará a administrar a Venezuela de forma interina, até que ocorra uma transição de poder. Em pronunciamento, ele anunciou que empresas petrolíferas dos EUA voltarão a atuar no país e declarou a intenção de ampliar a influência norte-americana no Hemisfério Ocidental.

A declaração ocorre após a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, levados para Nova York em um navio de guerra dos Estados Unidos, depois de uma operação militar realizada em Caracas. Trump disse que a administração temporária ficará a cargo de um grupo que ainda será oficialmente apresentado e não detalhou prazos ou o formato da transição. Segundo ele, o objetivo é garantir uma mudança “adequada, justa e legal” no comando do país.

Trump também afastou a possibilidade de a líder opositora María Corina Machado integrar o novo governo. Apesar de reconhecer sua projeção internacional, afirmou que ela não teria respaldo suficiente dentro da Venezuela. O presidente norte-americano disse ainda que o secretário de Estado, Marco Rubio, mantém diálogo com a vice-presidente Delcy Rodríguez, que, segundo ele, estaria disposta a colaborar com o processo de reorganização política do país.