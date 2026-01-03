O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou neste sábado (3) uma imagem em que o presidente venezuelano Nicolás Maduro aparece vendado, usando óculos, de moletom e aparentemente algemado, a bordo do navio USS Iwo Jima.
Segundo Trump, forças norte-americanas capturaram Maduro na madrugada deste sábado, e ele afirmou que ainda está decidindo sobre o futuro da Venezuela. O presidente dos EUA disse também que Maduro e a esposa estariam a caminho de Nova York, em um dos navios da Marinha posicionados no Caribe desde o fim de 2025, período em que o paradeiro do líder venezuelano era desconhecido.
Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que os Estados Unidos passarão a estar “fortemente envolvidos” com a indústria petrolífera da Venezuela, sem detalhar como isso ocorrerá, acrescentando que a China continuará recebendo petróleo venezuelano.
Questionado sobre a possibilidade de a líder opositora María Corina Machado assumir o poder, ele disse que ainda avalia os próximos passos e citou também a vice-presidente Delcy Rodríguez.
Trump relatou ainda que assistiu “ao vivo” à captura de Maduro, transmitida por agentes envolvidos na operação, comparando a cena a um programa de TV, e afirmou que a ação havia sido adiada por condições climáticas. Segundo ele, chegou a conversar com Maduro uma semana antes, quando teria havido uma tentativa de negociação para uma saída pacífica do poder, rejeitada pelo presidente norte-americano.