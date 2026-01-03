O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou neste sábado (3) uma imagem em que o presidente venezuelano Nicolás Maduro aparece vendado, usando óculos, de moletom e aparentemente algemado, a bordo do navio USS Iwo Jima.

Segundo Trump, forças norte-americanas capturaram Maduro na madrugada deste sábado, e ele afirmou que ainda está decidindo sobre o futuro da Venezuela. O presidente dos EUA disse também que Maduro e a esposa estariam a caminho de Nova York, em um dos navios da Marinha posicionados no Caribe desde o fim de 2025, período em que o paradeiro do líder venezuelano era desconhecido.

Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que os Estados Unidos passarão a estar “fortemente envolvidos” com a indústria petrolífera da Venezuela, sem detalhar como isso ocorrerá, acrescentando que a China continuará recebendo petróleo venezuelano.