Um anúncio interrompe "Sabius, os Moleques", na metade da apresentação, e informa que a peça de Gerald Thomas, de 71 anos, foi escrita apenas até ali, mostrando o método do autor e diretor de criar enquanto as cenas acontecem. A revelação surpreende e diverte o público, em um exemplo do teatro que fala sobre o teatro e, dessa forma, se aproxima da plateia, uma marca de 2025.

Na montagem de "(Um) Ensaio sobre a Cegueira", do Grupo Galpão, a proximidade é ainda mais íntima. Quatorze pessoas por sessão sobem ao palco a convite do elenco. Vendadas, elas atuam como figurantes, sob a condução dos artistas da companhia mineira.

Além disso, no estilo do teatro épico, os artistas da trupe mineira narram a história e manipulam cenário, luz e trilha sonora diante do público, em uma exposição brechtiana do fazer artístico.