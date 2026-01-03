A cantora e compositora bauruense Ricca Luz se apresenta no Sesc Bauru neste domingo (4), às 16h30, com o show 'Alma'. O espetáculo reúne as canções de seu álbum de estreia, propondo uma experiência sonora centrada nas diferentes expressões do amor. O repertório combina composições autorais com releituras de referências da MPB, como Djavan, Gilberto Gil e Sandra de Sá.

A sonoridade do espetáculo transita pela fusão do R&B, pop e reggae, criando a atmosfera para celebrar desde o amor materno e a amizade até o amor pela vida.Temos também a força do encontro, materializada na participação especial do rapper Dom Black, consolidando a potência e o diálogo da nova cena musical brasileira. Ricca estreia com um trabalho que busca transmitir serenidade e cura para a alma. "Quis criar canções que toquem o coração, despertem os sentidos e transformem o estado de espírito de quem ouve", explica a artista.

TRAJETÓRIA