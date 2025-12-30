A Prefeitura de Bauru publicou na tarde desta terça-feira, em edição extra do Diário Oficial, o decreto com a correção do IPTU para 2026. O reajuste, para todos os imóveis, será de 4,46%, que é a inflação acumulada de dezembro de 2024 a novembro de 2025, pelo IPCA.

O pagamento à vista com desconto poderá ser feito até o dia 15 de abril, mesma data para o pagamento da primeira parcela, no caso de quem escolher pelo parcelamento. E pagamento à vista sem desconto vai até o dia 15 de maio de 2026.

Lembrando que a Câmara Municipal não aprovou o projeto de lei que previa a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), o que mudaria os valores do IPTU e ITBI para mais e para menos, dependendo da localização na cidade. Por isso a prefeitura teve de fazer o reajuste por decreto, com base na inflação do período.