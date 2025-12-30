A Prefeitura de Bauru informou que o IPTU de 2026 será reajustado apenas com base no índice da inflação acumulada (4,46%), após a não aprovação do projeto de lei que previa a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV). Com isso, o município deixará de arrecadar cerca de R$ 10 milhões no próximo ano, segundo o governo.

Diante da frustração de receita, a administração municipal informou que será necessário rever despesas, especialmente investimentos previstos no orçamento. A definição sobre quais áreas sofrerão ajustes deve ocorrer no início de 2026. A orientação, segundo a prefeitura, é preservar ao máximo os serviços essenciais, embora alguns projetos possam ser adiados.

A revisão da Planta Genérica de Valores — instrumento que define os valores venais de terrenos e construções usados como base para o cálculo do IPTU e do ITBI — está prevista em lei e deve ocorrer a cada quatro anos. O trabalho é realizado por uma comissão formada por servidores municipais e representantes do mercado imobiliário. De acordo com a administração, a atualização não significaria aumento generalizado de imposto, já que, em diversas regiões, os valores poderiam inclusive ser reduzidos, conforme a realidade de cada imóvel.