O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) contestou a Emdurb, na tarde desta segunda-feira (29), após a não realização da coleta de lixo orgânico em alguns bairros da cidade nos últimos dias. Segundo o sindicato, a explicação divulgada pela Emdurb em nota oficial à imprensa — que atribuiu as falhas a um “número elevado de ausências de coletores”, apesar da disponibilidade de motoristas — é considerada inadequada e incompleta. Para a entidade, a versão apresentada transfere de forma injusta a responsabilidade aos trabalhadores da coleta, o que pode gerar desgaste na relação entre os coletores e a população.

De acordo com o Sinserm, a nota oficial não menciona a falta de planejamento administrativo da empresa para o período de fim de ano. O sindicato afirma que a Emdurb já tinha conhecimento prévio de que, durante o Natal, não poderia contar com a mão de obra de reeducandos vinculados a convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), em razão da concessão da saída temporária.

Ainda segundo a entidade sindical, o quadro de coletores de lixo da Emdurb está defasado há anos, sem a realização de novas contratações. O sindicato afirma que já solicitou diversas vezes o reforço do efetivo, demanda que, segundo a própria presidência da empresa, é reconhecida como necessária.