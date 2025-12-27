A cantora Liniker anunciou a turnê "Bye Bye Caju" em uma live no último dia 17 de dezembro. Os shows acontecerão no ano que vem em estádios pelo Brasil e encerram a fase do álbum "Caju", que foi aclamado pela crítica e conquistou três prêmios no Grammy Latino. É a primeira vez que a artista se apresentará sozinha para públicos tão grandes.

As apresentações acontecem em no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 11 de julho; na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto; no Espaço Náutico, em Belém, no dia 19 de setembro; e em Salvador, no dia 7 de novembro. A pré-venda no site da Eventim abre no dia 18 deste mês, e a venda geral começa no dia 22.

"Caju" foi coroado o melhor álbum pop contemporâneo em português no Grammy Latino. Liniker ainda venceu os prêmios de interpretação urbana e canção por "Veludo Marrom". O disco ainda acumula mais de 300 milhões de ouvintes no Spotify.