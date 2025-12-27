Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, incluiu "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, em sua tradicional lista de filmes favoritos do ano.

Obama também mencionou longas como "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson, "Foi Apenas Um Acidente", de Jafar Panahi, e "Valor Sentimental", de Joachim Trier todos eles cotados para ganhar uma indicação a melhor filme no Oscar.

"O Agente Secreto" está entre os finalistas que disputam uma das indicações ao Oscar de melhor filme internacional e de direção de elenco categoria nova na premiação americana. Além disso, Wagner Moura é visto como um dos nomes mais fortes para ganhar uma indicação a melhor ator.