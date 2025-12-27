A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza uma série de atividades gratuitas durante os meses de dezembro e janeiro nas Bibliotecas Municipais. A programação é voltada principalmente para crianças e adolescentes, mas é aberta a todas as idades, e tem como objetivo incentivar a leitura, estimular a imaginação e ampliar o acesso da comunidade a atividades culturais.
As ações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, na Biblioteca Ramal da Vila Falcão, na Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel, na Biblioteca do CEU das Artes e na Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde, conforme a programação abaixo.
AS ATIVIDADES
Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu
- Visita guiada
- Leitura em grupo
- Pintura de marca-páginas
- Desenhos infantis
- Jogos educativos literários e mediação de leitura (às quartas-feiras)
Biblioteca Ramal da Vila Falcão
- Leitura em grupo
- Mediação de leitura
- Contação de histórias
- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis
Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel
- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis
Biblioteca do CEU das Artes
- Pintura de marca- página e desenhos infantis
Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde
- Pintura de marca-página e desenhos infantis
As pessoas interessadas em realizar empréstimos nas Bibliotecas Municipais podem consultar o acervo e a disponibilidade dos livros no site https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_biblioteca/
ENDEREÇOS
Biblioteca Rodrigues de Abreu - avenida Nações Unidas, 8-9, Centro
Biblioteca Ramal da Vila Falcão - rua Domingos Bertoni, 7-50
Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel - rua Alziro Zarur, 8-9
Biblioteca do CEU das Artes - rua Maria José Silvério dos Santos, quarteirão 2 - Núcleo Bauru 22
Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde - rua Gabriel Morales, 1-24