29 de dezembro de 2025
ESTÍMULO À LEITURA

Bibliotecas de Bauru terão programação nas férias

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza uma série de atividades gratuitas durante os meses de dezembro e janeiro nas Bibliotecas Municipais. A programação é voltada principalmente para crianças e adolescentes, mas é aberta a todas as idades, e tem como objetivo incentivar a leitura, estimular a imaginação e ampliar o acesso da comunidade a atividades culturais.

As ações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, na Biblioteca Ramal da Vila Falcão, na Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel, na Biblioteca do CEU das Artes e na Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde, conforme a programação abaixo.

AS ATIVIDADES

Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu

- Visita guiada
- Leitura em grupo
- Pintura de marca-páginas
- Desenhos infantis
- Jogos educativos literários e mediação de leitura (às quartas-feiras)

Biblioteca Ramal da Vila Falcão

- Leitura em grupo
- Mediação de leitura
- Contação de histórias
- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis

Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel

- Pintura de marca-páginas e desenhos infantis

Biblioteca do CEU das Artes

- Pintura de marca- página e desenhos infantis

Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde

- Pintura de marca-página e desenhos infantis

As pessoas interessadas em realizar empréstimos nas Bibliotecas Municipais podem consultar o acervo e a disponibilidade dos livros no site https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_biblioteca/

ENDEREÇOS

Biblioteca Rodrigues de Abreu - avenida Nações Unidas, 8-9, Centro

Biblioteca Ramal da Vila Falcão - rua Domingos Bertoni, 7-50

Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel - rua Alziro Zarur, 8-9

Biblioteca do CEU das Artes - rua Maria José Silvério dos Santos, quarteirão 2 - Núcleo Bauru 22

Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde - rua Gabriel Morales, 1-24

