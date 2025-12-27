A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza uma série de atividades gratuitas durante os meses de dezembro e janeiro nas Bibliotecas Municipais. A programação é voltada principalmente para crianças e adolescentes, mas é aberta a todas as idades, e tem como objetivo incentivar a leitura, estimular a imaginação e ampliar o acesso da comunidade a atividades culturais.

As ações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, na Biblioteca Ramal da Vila Falcão, na Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel, na Biblioteca do CEU das Artes e na Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde, conforme a programação abaixo.

AS ATIVIDADES