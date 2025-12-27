Por mais um ano, o Alameda Rodoserv Center confirma sua tradicional matinê em 2026. O evento ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, de sábado a terça-feira, das 16h às 20h, no Alameda Hall. A programação contará com diversas atrações como brinquedos infantis, DJ com repertório carnavalesco, alimentação e muitas outras atrações e novidades que serão divulgadas em breve.

A festa de carnaval para a criançada será realizada ao longo de quatro dias consecutivos, oferecendo uma programação especialmente pensada para crianças e famílias, sempre com muita diversão, segurança e conforto. "A proposta é consolidar o Alameda como referência regional em eventos infantis durante o Carnaval, proporcionando experiências inesquecíveis para todas as idades", afirma Matheus Martini, sócio proprietário do Alameda Rodoserv Center.

SERVIÇO