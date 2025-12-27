29 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM FEVEREIRO

Vem aí a tradicional matinê do Alameda Rodoserv Center

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
A festa de Carnaval para a criançada será realizada ao longo de quatro dias consecutivos
A festa de Carnaval para a criançada será realizada ao longo de quatro dias consecutivos

Por mais um ano, o Alameda Rodoserv Center confirma sua tradicional matinê em 2026. O evento ocorrerá nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, de sábado a terça-feira, das 16h às 20h, no Alameda Hall. A programação contará com diversas atrações como brinquedos infantis, DJ com repertório carnavalesco, alimentação e muitas outras atrações e novidades que serão divulgadas em breve.

A festa de carnaval para a criançada será realizada ao longo de quatro dias consecutivos, oferecendo uma programação especialmente pensada para crianças e famílias, sempre com muita diversão, segurança e conforto. "A proposta é consolidar o Alameda como referência regional em eventos infantis durante o Carnaval, proporcionando experiências inesquecíveis para todas as idades", afirma Matheus Martini, sócio proprietário do Alameda Rodoserv Center.

SERVIÇO

Mais informações em breve nas mídias sociais @alamedarodoservcenter.
O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon).
Telefone 14 3321-5000.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários