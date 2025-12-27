"É alegria que contagia." A frase resume o espírito do bloco 'Agora ou Nunca', de Bauru, que em 2026 terá como atração principal o cantor e ator Sérgio Loroza. O artista, um dos fundadores do tradicional Monobloco, do Rio de Janeiro, será o responsável por animar a 12.ª edição da folia bauruense, marcada para o dia 7 de fevereiro.

Criado em 2013 por um grupo de amigos com a proposta de resgatar a tradição dos carnavais de rua da cidade, o 'Agora ou Nunca' se consolidou ao longo dos anos como um dos blocos mais tradicionais do município. Mano Alvarez, Paulo Laranjeira, Rodrigo Coube, Roger Barude, Vinícius Brisola, Reinaldo e Rodrigo Mandaliti estão entre os idealizadores da iniciativa, que cresceu em público e estrutura a cada edição.

Ao longo de sua trajetória, o bloco já recebeu nomes de peso da música brasileira no trio elétrico, como Ivo Meireles, ex-presidente da Mangueira, Eduardo Dussek, Banda Tropical Super Som, Denise Amaral e Digo Mota, que está confirmado novamente para 2026. A programação do próximo ano ainda inclui DJ B2B, além da apresentação de Sérgio Loroza como atração principal.