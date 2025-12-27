Nova Planta Genérica altera valores do IPTU em 10% para mais e para menosVai ser votado na sessão extraordinária da Câmara Municipal desta segunda-feira (29) o Projeto de Lei que trata da atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), utilizada para o cálculo do IPTU. A Secretaria da Fazenda de Bauru informa que em cerca de 80% dos imóveis a variação ficará limitada a até 10%, podendo ser aumento ou redução do imposto. Em muitos casos, a atualização resulta em um reajuste menor do que seria aplicado apenas pela inflação (IPCA).

De acordo com a Prefeitura, os valores apresentados no projeto já contemplam a revisão completa e, se aprovados, serão utilizados como base para o IPTU de 2026. Em 2025, o lançamento do imposto foi de R$ 219.703.717,44. Com a nova PGV, a previsão é de uma arrecadação em torno de R$ 240 milhões, considerando a expansão da cidade, novos loteamentos e construções recentes.

Segundo o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi, a atualização da PGV é um procedimento técnico e previsto em lei. "Ela busca refletir o preço real de mercado, identificando onde houve valorização e onde ocorreu desvalorização do metro quadrado", explicou.