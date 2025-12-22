Após a quinta suspensão e nova intervenção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), a Prefeitura de Bauru republicou, no Diário Oficial do último sábado (20), o edital da concorrência pública para a concessão dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final do esgoto sanitário.

A licitação, considerada bilionária e inédita no País por reunir esgotamento sanitário e drenagem urbana em um único contrato, foi alvo de críticas do Tribunal que entendeu as exigências como restritivas e tecnicamente injustificadas, capazes de comprometer a competitividade.

Com as mudanças pontadas pelo órgão e realizada na modalidade concorrência pública presencial do tipo melhor proposta, a licitação terá o critério de julgamento baseado no menor valor da tarifa. O contrato de concessão terá prazo de 30 anos.