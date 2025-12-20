A Federação Paulista de Futebol anunciou oficialmente os horários, datas, locais e transmissões de todos os jogos do Paulistão 2026, e o Noroeste já conhece a programação completa da primeira fase da competição. O Alvirrubro estreia no dia 11 de janeiro (domingo), diante do Red Bull Bragantino, às 18h15, no Alfredão, em Bauru, com transmissão da TNT e da HBO Max, abrindo a campanha diante da torcida.
Na segunda rodada, o Norusca faz sua primeira partida fora de casa. O confronto acontece no dia 15 de janeiro (quinta-feira), às 19h, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, com transmissão da HBO Max. A equipe segue como visitante na terceira rodada, enfrentando o São Bernardo, no dia 18 de janeiro (domingo), às 17h, em São Bernardo do Campo, novamente com transmissão da HBO Max.
O Noroeste retorna ao Alfredão na quarta rodada, quando recebe o Capivariano, no dia 21 de janeiro (quarta-feira), às 19h, em Bauru, com transmissão da HBO Max. Pela quinta rodada, o Alvirrubro viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, no dia 24 de janeiro (sábado), às 17h, com transmissão da HBO Max.
Na sexta rodada, o time volta a jogar diante de sua torcida. O duelo será no dia 1 de fevereiro (domingo), às 16h, contra o Velo Clube, no Alfredão, com transmissão da HBO Max.
Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase acontece na sétima rodada, quando o Noroeste enfrenta o Santos, no dia 8 de fevereiro (domingo), às 16h, no Alfredão, em Bauru, com transmissão da TNT e da HBO Max, em um jogo que promete grande público e clima de decisão.
Encerrando a primeira fase, o Norusca vai até Indaiatuba para enfrentar o Primavera, no dia 15 de fevereiro (domingo), às 20h30, com transmissão da HBO Max, pela oitava rodada da competição.
Novidades
Além da tabela definida, o clube também prepara novidades importantes para o torcedor. Em breve, o Noroeste divulgará as informações sobre a venda de ingressos e o lançamento do novo programa de sócio-torcedor. A partir de 2026, tanto os ingressos quanto o novo sócio-torcedor utilizarão tecnologia de reconhecimento facial para acesso ao estádio, proporcionando mais segurança, agilidade e comodidade ao torcedor alvirrubro.
Com calendário confirmado, transmissões definidas e inovações no acesso ao estádio, o Noroeste se prepara para uma campanha intensa e emocionante no Paulistão 2026, dentro e fora de casa, ao lado de sua torcida.