A Federação Paulista de Futebol anunciou oficialmente os horários, datas, locais e transmissões de todos os jogos do Paulistão 2026, e o Noroeste já conhece a programação completa da primeira fase da competição. O Alvirrubro estreia no dia 11 de janeiro (domingo), diante do Red Bull Bragantino, às 18h15, no Alfredão, em Bauru, com transmissão da TNT e da HBO Max, abrindo a campanha diante da torcida.

Na segunda rodada, o Norusca faz sua primeira partida fora de casa. O confronto acontece no dia 15 de janeiro (quinta-feira), às 19h, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, com transmissão da HBO Max. A equipe segue como visitante na terceira rodada, enfrentando o São Bernardo, no dia 18 de janeiro (domingo), às 17h, em São Bernardo do Campo, novamente com transmissão da HBO Max.

O Noroeste retorna ao Alfredão na quarta rodada, quando recebe o Capivariano, no dia 21 de janeiro (quarta-feira), às 19h, em Bauru, com transmissão da HBO Max. Pela quinta rodada, o Alvirrubro viaja até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, no dia 24 de janeiro (sábado), às 17h, com transmissão da HBO Max.