Um funcionário da coleta de lixo da Emdurb encontrou uma carteira com R$ 600,00, 4 cartões de crédito e documentos ao voltar de motocicleta da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bela Vista, no meio da rua Olavo Bilac, perto do Clube da Vovó, em Bauru, no final da tarde desta sexta (19). No mesmo dia, com a ajuda de amigos pelo WhatsApp (ele não tem redes sociais), Jonathas Feitoza, 35 anos, encontrou a dona da carteira, Ashiley Naiara Agostinho, de 27 anos, que ficou sem palavras ao receber de volta o dinheiro que iria depositar em uma conta no banco porque está juntando para comprar um carro, e ainda deu uma gratificação ao gari. "Tenho sorte de estar no lugar certo e na hora certa de ajudar alguém. Isso me faz feliz!", revela Jonathas.

Moradora do Parque Saanta Edwirges, Ashiley conta que é mecânica, recebe mão de obra toda sexta-feira e, algumas partes dos valores, o chefe a paga em espécie. "Eu estava guardando na carteira, juntando para depositar em uma conta onde faço meus pequenos investimentos e junto para comprar um carro", explica. "Mas passei mal e fui no médico. Fiquei meio grogue com o remédio, então não reparei em nenhum momento que a carteira caiu do meu bolso."

Ela ficou aliviada e muito agradecida com a atitude de Jonathas. Morador do bairro Ferradura Mirim, casado há dez anos com Bruna e pai de Isaac, 7 anos, e Maitê, 2 anos, o coletor conta que já encontrou muitas vezes carteiras, celulares, chaves e dinheiro durante o seu trabalho. E sempre dá um jeito de devolver. Ele conta que é preciso fazer o correto e ser exemplo.