Um funcionário da coleta de lixo da Emdurb encontrou uma carteira com R$ 600,00, 4 cartões de crédito e documentos ao voltar de motocicleta da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bela Vista, no meio da rua Olavo Bilac, perto do Clube da Vovó, em Bauru, no final da tarde desta sexta (19). No mesmo dia, com a ajuda de amigos pelo WhatsApp (ele não tem redes sociais), Jonathas Feitoza, 35 anos, encontrou a dona da carteira, Ashiley Naiara Agostinho, de 27 anos, que ficou sem palavras ao receber de volta o dinheiro que iria depositar em uma conta no banco porque está juntando para comprar um carro, e ainda deu uma gratificação ao gari. "Tenho sorte de estar no lugar certo e na hora certa de ajudar alguém. Isso me faz feliz!", revela Jonathas.
Moradora do Parque Saanta Edwirges, Ashiley conta que é mecânica, recebe mão de obra toda sexta-feira e, algumas partes dos valores, o chefe a paga em espécie. "Eu estava guardando na carteira, juntando para depositar em uma conta onde faço meus pequenos investimentos e junto para comprar um carro", explica. "Mas passei mal e fui no médico. Fiquei meio grogue com o remédio, então não reparei em nenhum momento que a carteira caiu do meu bolso."
Ela ficou aliviada e muito agradecida com a atitude de Jonathas. Morador do bairro Ferradura Mirim, casado há dez anos com Bruna e pai de Isaac, 7 anos, e Maitê, 2 anos, o coletor conta que já encontrou muitas vezes carteiras, celulares, chaves e dinheiro durante o seu trabalho. E sempre dá um jeito de devolver. Ele conta que é preciso fazer o correto e ser exemplo.
"Outro dia, estava fazendo a coleta na Rodrigues Alves e uma moça levantou do banco do ponto de ônibus e o celular dela, que estava no bolso, caiu no chão. Ela entrou no circular e foi embora. Eu corri atrás do ônibus, gritei e o motorista parou. Consegui devolver antes que ela percebesse a perda. E a mulher ainda me disse que tinha dividido o aparelho em 10 vezes e só tinha pago a primeira parcela. Fiquei feliz em ajudar", detalha.
Em outra ocasião, presenciou um morador tirando o carro da garagem para a esposa ir ao trabalho e acabou deixando a carteira e celular no capô do veículo. Os itens caíram no chão assim que a mulher partiu. Ele acionou a campainha para avisar dos itens perdidos e o morador agradeceu muito.
"Minha esposa brinca que eu devo ter algum transtorno (risos). Porque eu tenho a visão e a audição muito apuradas. Enxergo longe, ouço tudo", conta ele, brincando. O coletor pilotava uma moto quando enxergou a carteira no meio da rua e já estava entardecendo. "Um dependente químico veio correndo ao meu encontro e queria tomar a carteira, mas vi que não era dele, acelerei a moto e fui em busca da verdadeira dona".
"Uma atitude como a que ele teve tem que ser passada para frente e inspirar mais pessoas mesmo", relata Ashiley. Depois da repercussão do caso, Jonathas, convencido pelos amigos, abriu uma conta no Instagram: @garijonathas