Com a aproximação das festas de final de ano, cresce a expectativa para receber amigos e familiares em casa. Para que tudo esteja impecável e o anfitrião aproveite a celebração sem estresse, planejar a limpeza com antecedência é essencial.
"O segredo para uma boa limpeza pré-festa é dividir as tarefas e priorizar o que realmente impacta a experiência dos convidados. Uma casa organizada transmite acolhimento e deixa o dono da casa mais tranquilo para curtir o momento", destaca Shamilka Toledo Silva, especialista em limpeza da Maria Brasileira.
Para ajudar nessa tarefa, Shamilka compartilha um guia completo para organizar todos os ambientes, incluindo áreas externas como churrasqueira e jardim.
DICA EXTRA
Uma pequena preparação antes do evento facilita muito o dia seguinte.
"Separe sacos de lixo extras, deixe a lava-louças vazia ou organize a pia para agilizar o pós-festa. Quanto mais prático, melhor para evitar acúmulo", ressalta Shamilka. Mas para quem não tem tempo, a contratação de uma empresa especializada pode ser uma grande aliada.
"As festas de fim de ano são momentos especiais e muitas pessoas optam por deixar a limpeza com profissionais para focar apenas em receber bem", conclui a especialista da Maria Brasileira.