Com a aproximação das festas de final de ano, cresce a expectativa para receber amigos e familiares em casa. Para que tudo esteja impecável e o anfitrião aproveite a celebração sem estresse, planejar a limpeza com antecedência é essencial.

"O segredo para uma boa limpeza pré-festa é dividir as tarefas e priorizar o que realmente impacta a experiência dos convidados. Uma casa organizada transmite acolhimento e deixa o dono da casa mais tranquilo para curtir o momento", destaca Shamilka Toledo Silva, especialista em limpeza da Maria Brasileira.

Para ajudar nessa tarefa, Shamilka compartilha um guia completo para organizar todos os ambientes, incluindo áreas externas como churrasqueira e jardim.