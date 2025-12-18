Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru apreenderam 19 quilos e 200 gramas de fios telefônicos e prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18), o proprietário de um ferro-velho suspeito de comprar e ocultar fios furtados de uma empresa telefônica. A ação ocorreu na Vila Ipiranga, situado na avenida Castelo Branco, durante diligências para coibir o comércio ilegal de fios e cabos com cobre.

No local, os investigadores encontraram o proprietário, que já possui antecedente por receptação, e um ajudante. Questionado sobre a existência de sucata de fios telefônicos, o dono do estabelecimento demonstrou nervosismo. O ajudante relatou que um jovem havia deixado materiais nos fundos do comércio pouco antes da chegada da polícia.

Durante a vistoria, os policiais localizaram, escondidos sob uma geladeira quebrada, diversos fios telefônicos reconhecidos pelas características típicas do cabeamento, como capas de proteção em alumínio e fios de cobre organizados em pares, o que o diferencia de cabos de energia elétrica, informa a equipe.