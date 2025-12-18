Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru apreenderam 19 quilos e 200 gramas de fios telefônicos e prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18), o proprietário de um ferro-velho suspeito de comprar e ocultar fios furtados de uma empresa telefônica. A ação ocorreu na Vila Ipiranga, situado na avenida Castelo Branco, durante diligências para coibir o comércio ilegal de fios e cabos com cobre.
No local, os investigadores encontraram o proprietário, que já possui antecedente por receptação, e um ajudante. Questionado sobre a existência de sucata de fios telefônicos, o dono do estabelecimento demonstrou nervosismo. O ajudante relatou que um jovem havia deixado materiais nos fundos do comércio pouco antes da chegada da polícia.
Durante a vistoria, os policiais localizaram, escondidos sob uma geladeira quebrada, diversos fios telefônicos reconhecidos pelas características típicas do cabeamento, como capas de proteção em alumínio e fios de cobre organizados em pares, o que o diferencia de cabos de energia elétrica, informa a equipe.
Ainda no local, os agentes constataram que o ajudante estava com mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado.
A ocorrência foi apresentada na CPJ e um representante da empresa telefônica afirmou que o furto desse tipo de material gera prejuízo elevado, tanto pelo custo de reposição dos cabos quanto pelos impactos aos clientes que ficam sem sinal de internet e recorrem a canais de reclamação.
Após os procedimentos, os fios foram restituídos à empresa vítima. Diante do apurado, o delegado de polícia determinou a prisão em flagrante do proprietário pelo crime de receptação qualificada. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí. O ajudante teve o mandado de prisão cumprido e também foi conduzido à unidade policial.