Morreu nesta quinta-feira (18), aos 78 anos, Benone Cabelo Batista, ex-presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru (Sincomerciários). A entidade e toda a comunidade comerciária lamentam a perda de um de seus mais importantes dirigentes, que dedicou anos de sua vida à defesa da categoria, com empenho, seriedade e compromisso.

Líder sindical, Benone construiu uma trajetória marcada pelo diálogo e atenção aos comerciários. Considerado por quem o conhecia também como um bom amigo e companheiro de jornada, deixa um legado de dedicação e uma história na memória do sindicalismo bauruense.

Em nota, o presidente do Sincomerciários de Bauru, Cilso José de Moraes, prestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos a todos que conviveram com este grande companheiro”, afirmou.