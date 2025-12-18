18 de dezembro de 2025
LUTO

Morre Benone Batista, ex-presidente do Sincomerciários de Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Benone tornou-se conhecido como um líder sindical
Morreu nesta quinta-feira (18), aos 78 anos, Benone Cabelo Batista, ex-presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru (Sincomerciários). A entidade e toda a comunidade comerciária lamentam a perda de um de seus mais importantes dirigentes, que dedicou anos de sua vida à defesa da categoria, com empenho, seriedade e compromisso.

Líder sindical, Benone construiu uma trajetória marcada pelo diálogo e atenção aos comerciários. Considerado por quem o conhecia também como um bom amigo e companheiro de jornada, deixa um legado de dedicação e uma história na memória do sindicalismo bauruense.

Em nota, o presidente do Sincomerciários de Bauru, Cilso José de Moraes, prestou solidariedade aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos a todos que conviveram com este grande companheiro”, afirmou.

O velório ocorre nesta quinta, a partir das 19h, no Centro Velatório Terra Branca (Sala 1), na rua Gerson França, 5-55, Centro. O sepultamento está previsto para esta sexta (19), em horário a ser definido, no Cemitério do São Benedito.

Benone Cabelo Batista deixa um legado de luta, humanidade e compromisso com a classe comerciária, sendo lembrado como uma figura importante na história sindical e social de Bauru.

