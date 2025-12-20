Um artigo de pesquisadores da Nvidia, publicado recentemente, lançou um vaticínio: "Os pequenos modelos de linguagem (SLMs), mais do que os modelos grandes (LLMs), são o futuro dos agentes de inteligência artificial".

Os cientistas da empresa fabricante de chips argumentam que, para tarefas repetitivas e específicas, os modelos menores são potentes o suficiente, mais adequados e mais econômicos do que os LLMs. O artigo traduz bem o atual momento do mercado de IA, em que empresas buscam soluções do tipo em busca de mais eficiência e menores custos.

Os modelos grandes, como o ChatGPT, é claro, continuam a ser a força motriz do setor, que se baseia em ganho de escala - com os serviços de IA generativa movidos a quantidades colossais de dados e poder computacional.