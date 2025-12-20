Assinada pelo ilustrador e professor de desenho Pedro Serra, a coleção 'Traços do Realismo' está em exposição no Boulevard Shopping, reunindo obras que evidenciam técnica, sensibilidade e um olhar atento aos detalhes. A mostra está em cartaz no piso L3, ao lado da loja Aramis.

Com uma proposta que valoriza o realismo em diferentes expressões artísticas, a exposição reúne trabalhos que transitam por múltiplos temas, como veículos, figuras históricas e outros elementos do cotidiano, evidenciando a técnica e a sensibilidade do artista.

Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Pedro Serra é formado em Arquitetura e Urbanismo e atua profissionalmente como professor de desenho. O artista ministra oficinas voltadas ao público infantojuvenil, oferece aulas particulares, desenvolve trabalhos sob encomenda em diferentes estilos e presta apoio a vestibulandos que se preparam para cursos com provas práticas, como Design.