Assinada pelo ilustrador e professor de desenho Pedro Serra, a coleção 'Traços do Realismo' está em exposição no Boulevard Shopping, reunindo obras que evidenciam técnica, sensibilidade e um olhar atento aos detalhes. A mostra está em cartaz no piso L3, ao lado da loja Aramis.
Com uma proposta que valoriza o realismo em diferentes expressões artísticas, a exposição reúne trabalhos que transitam por múltiplos temas, como veículos, figuras históricas e outros elementos do cotidiano, evidenciando a técnica e a sensibilidade do artista.
Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Pedro Serra é formado em Arquitetura e Urbanismo e atua profissionalmente como professor de desenho. O artista ministra oficinas voltadas ao público infantojuvenil, oferece aulas particulares, desenvolve trabalhos sob encomenda em diferentes estilos e presta apoio a vestibulandos que se preparam para cursos com provas práticas, como Design.
"A exposição convida o público a uma experiência sensível e atenta aos detalhes, revelando a precisão e a expressividade do trabalho do artista. É uma oportunidade de se aproximar da arte e valorizar talentos que transformam técnica em emoção", afirma Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.
O ARTISTA
Natural de Santa Cruz do Rio Pardo, Pedro Serra Lopes é ilustrador e professor de desenho, atuando profissionalmente na área há seis anos. No entanto, sua história com a arte começou muito antes, ainda na infância, quando fez seus primeiros desenhos. "Eu gosto de desenhar desde os cinco anos. Comecei a trabalhar com o realismo na faculdade, na disciplina de desenho artístico. Desde então, passei a desenvolver as técnicas e não parei mais", comenta Pedro Serra, graduado em Arquitetura e Urbanismo.
Hoje, aos 38 anos, o ilustrador atua em oficinas voltadas ao público infantojuvenil, oferece aulas particulares para diferentes faixas etárias e produz encomendas em diversos estilos, utilizando diferentes técnicas. Também auxilia vestibulandos que pretendem ingressar em cursos como Design, especialmente na preparação para a prova prática.
LÁPIS
Serão apresentados desenhos extremamente realistas, feitos a lápis, expostos no interior da loja. Para mais informações, acompanhe o perfil do artista: https://www.instagram.com/serr.artes/.
SERVIÇO
A exposição "Traços do Realismo" estará aberta para visitação a partir do dia 17 de dezembro, no piso L3 do Boulevard Shopping, ao lado da loja Aramis. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.