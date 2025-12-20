Neste sábado (20), o Alameda Rodoserv Center apresenta um supertributo à Legião Urbana, em uma noite que promete emocionar o público com os grandes sucessos da banda. Entre os hits estarão "Será", "Tempo Perdido", "Eduardo e Mônica", "Índios", "Quase sem Querer", "Faroeste Caboclo", "Pais e Filhos" e muitos outros.

O show ficará a cargo do grupo "L.U.T. - Legião Urbana Tributo", que foi criado em 2013 na cidade de Marília, com o intuito de reverenciar um dos principais ícones do rock brasileiro da década de 1980.

A banda é formada pelos músicos Fabricio Mendonça (bateria), Caio Calarezi (baixo), Walter Claro (guitarra) e Rafa Bravos (vocal e violão). O público irá se surpreender com a qualidade dos músicos e, principalmente, com as interpretações emocionantes do cantor.