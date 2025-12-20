J. Gresham Machen foi preciso ao afirmar que negar o nascimento virginal é negar a própria Bíblia e consequentemente a divindade de Jesus. A lógica é implacável. Se Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo a Escritura mente. E se a Bíblia mente logo nos primeiros capítulos dos Evangelhos ela perde toda a autoridade e confiabilidade. O cristianismo inteiro desaba.

Na grande história da redenção dois pilares sustentam toda a fé cristã: "O ventre ocupado e a tumba vazia". O nascimento virginal e a ressurreição formam o arco que revela quem Jesus realmente é. Deus entrou na história e Deus venceu a morte. Não é por acaso que o nascimento virginal é o alvo preferido de céticos e liberais. Esse milagre não é um detalhe poético. É o fundamento, a essência sobre o qual repousa a nossa salvação.

A gravidade disso é absoluta. Sem o milagre da concepção divina o caráter de Maria seria destruído. A "piedosa adolescente" seria uma impostora que enganou o próprio noivo. José seria um tolo iludido. E o pior de tudo: Jesus seria apenas um ser humano comum. Ele seria um descendente biológico de Adão nascido sob a mesma maldição do pecado que pesa sobre toda humanidade. Se Jesus tivesse um pai humano ele herdaria nossa corrupção. Seria um pecador. E um pecador não pode salvar ninguém; ele precisaria de salvação. Nessa lógica sombria a cruz não seria redenção. Seria apenas a morte trágica de um mártir judeu e não o sacrifício perfeito do Filho de Deus.

O Catecismo de Heidelberg resume de forma brilhante: "Nosso Mediador precisa ser verdadeiro homem para nos representar e verdadeiro Deus para nos resgatar". Se Jesus não fosse ambos estaríamos perdidos. Se a Encarnação é uma farsa a ressurreição é uma mentira. E se não houve o milagre da entrada nem o milagre da saída, como disse Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Restaria apenas comer, beber e esperar o fim.

Mas damos graças a Deus porque a Escritura é a verdade. Nós cremos no mistério da Encarnação. Cremos que Jesus é totalmente homem. Ele tem carne e sangue reais. Sentiu dor, fome e cansaço. Ele é capaz de morrer em nosso lugar porque assumiu nossa humanidade, mas sem a nossa corrupção. E cremos que Ele é totalmente Deus. O Verbo eterno se fez carne concebido pelo Espírito Santo sem a semente de um pai humano. Essa intervenção sobrenatural quebrou a linha de pecado herdada de Adão. Jesus é o Segundo Adão. O Homem perfeito que nos representa diante do Pai. Na sua pessoa Deus e homem se unem sem mistura e sem confusão.