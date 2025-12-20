A essência do Natal é a paz e o amor: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados". (cf. Lc. 2,14). O amor que Deus é tem um nome: Jesus Cristo. Neste quarto domingo do Advento, acende-se na coroa do Advento a vela branca, que simboliza a paz e o amor. A Liturgia indica que o Deus da Paz e do Amor está prestes a nascer novamente na solenidade da Natividade do Senhor, celebrada pela Igreja e por toda a cristandade no dia 25 de dezembro.

No Evangelho da Santa Missa deste quarto domingo do Advento (cf. Mt. 1,18-24), São Mateus nos conta que Maria, e não José, está na origem da geração de Cristo, pois ela "concebeu pela ação do Espírito Santo". (cf. Mt. 1,18). José é apresentado como esposo legal de Maria. Ela, embora prometida em casamento — o que hoje chamaríamos de noivado —, ainda não convivia com ele como esposa. Ao perceber que Maria estava grávida, José, homem justo e temente a Deus, pensou em deixá-la em segredo, para não expô-la publicamente.

Em sonho, porém, o anjo do Senhor revelou-lhe o mistério: "Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: 'Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel', que significa: Deus conosco". (cf. Mt. 1,22-23). José acolheu Maria em sua casa como esposa, assumindo legalmente a paternidade de Jesus e garantindo-lhe a descendência davídica. Assim, Jesus é, de fato e de direito, descendente de Davi por meio de José, seu pai adotivo e legal; é filho da Virgem Maria, esposa legítima de José, mas concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso, Jesus é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus-conosco, para sempre. Em síntese, o tema central desta Santa Missa é o encontro maravilhoso do divino com o humano em Jesus Cristo.