Os trabalhos em campo do Esporte Clube Noroeste com a nova bola do Paulistão 2026 começaram no último dia 12. A atividade marcou o primeiro contato do elenco com o modelo que será usado na próxima edição da principal competição do futebol paulista, reforçando o compromisso do clube com a preparação e a adaptação aos mais altos padrões de performance.

Desenvolvida a partir de uma iniciativa inédita no futebol brasileiro, a nova bola do Paulistão 2026 é resultado de um amplo processo de testes promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O projeto contou com a participação direta de atletas profissionais, que avaliaram diferentes protótipos em situação real de treino e jogo, contribuindo com feedbacks técnicos sobre controle, trajetória, aderência, resistência e desempenho em variadas condições.

Com tecnologias inovadoras e foco em alto rendimento, a bola proporciona maior precisão nos passes, melhor resposta ao chute e mais regularidade no comportamento em campo, favorecendo um jogo mais intenso e dinâmico. A partir das avaliações feitas pelos jogadores e comissões técnicas, com o aval da FPF, o modelo final foi apresentado no evento de lançamento do Paulistão 2026, no dia 11 de novembro, em São Paulo.