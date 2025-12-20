Os trabalhos em campo do Esporte Clube Noroeste com a nova bola do Paulistão 2026 começaram no último dia 12. A atividade marcou o primeiro contato do elenco com o modelo que será usado na próxima edição da principal competição do futebol paulista, reforçando o compromisso do clube com a preparação e a adaptação aos mais altos padrões de performance.
Desenvolvida a partir de uma iniciativa inédita no futebol brasileiro, a nova bola do Paulistão 2026 é resultado de um amplo processo de testes promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O projeto contou com a participação direta de atletas profissionais, que avaliaram diferentes protótipos em situação real de treino e jogo, contribuindo com feedbacks técnicos sobre controle, trajetória, aderência, resistência e desempenho em variadas condições.
Com tecnologias inovadoras e foco em alto rendimento, a bola proporciona maior precisão nos passes, melhor resposta ao chute e mais regularidade no comportamento em campo, favorecendo um jogo mais intenso e dinâmico. A partir das avaliações feitas pelos jogadores e comissões técnicas, com o aval da FPF, o modelo final foi apresentado no evento de lançamento do Paulistão 2026, no dia 11 de novembro, em São Paulo.
Para o lateral esquerdo Sánchez, o contato antecipado com a nova bola é um diferencial importante na preparação da equipe. "É uma bola mais leve e mais rápida, o que deixa o jogo mais intenso. Treinar desde já com esse modelo torna as atividades mais dinâmicas e ajuda muito na adaptação. Quando chegar o dia do jogo, o atleta já estará totalmente acostumado, e isso com certeza tem muito a acrescentar no nosso desempenho", destacou o jogador.
O goleiro Luiz Daniel também ressaltou a importância do período de adaptação antes do início da competição. "Ela mantém a mesma circunferência das bolas anteriores, o que é importante para nós, mas é visivelmente mais leve e com um tecido mais liso. Para quem joga na posição de goleiro, esses detalhes fazem diferença. Ter esse contato antes do campeonato facilita muito a adaptação e nos dá mais segurança quando a competição começar", afirmou.