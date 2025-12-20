Corinthians e Vasco decidem muito mais que a Copa do Brasil...
O futebol é apaixonante por diversos motivos. O esporte mais popular do mundo por várias razões. Uma delas sem dúvida alguma é a possibilidade de inverter tudo em apenas 90 minutos. Uma atuação horrível na quarta pode se transformar em espetáculo no domingo seguinte. Uma temporada caótica pode se reverter em épica com a conquista de um título no último jogo. É exatamente isso que buscam Corinthians e Vasco da Gama na final da Copa do Brasil, no Maracanã, no domingo (21). A partida derradeira do futebol brasileiro na temporada 2025 pode dar o tetracampeonato pro Timão ou o bi pro Cruzmaltino. Será uma conquista especial...
Uma vitória pra apagar todos os inúmeros equívocos de um ano inteiro. A péssima gestão, as falhas em campo e todas as decepções serão esquecidas. O que ficará marcado na história será o título conquistado. O jogador que fizer o gol ou defender o pênalti será lembrado e reverenciado pra sempre. Pode ser um craque como o Memphis ou o Coutinho, pode ser um artilheiro (Yuri ou Ryan), o goleiro salvador (Hugo ou Léo Jardim) ou até um herói improvável. Um único jogo que vale muito. Vale um título nacional, uma participação na Libertadores e a redenção de uma nação que sofreu muito. 90 minutos (ou mais) e tudo pode acontecer. Impossível não amar o futebol...
Faltou muito pouco pro Flamengo...
Faltou muito pouco. O Flamengo ficou perto de conquistar o mundo pela 2ª vez na sua história. O PSG derrotou o Mengão nos pênaltis (2 a 1), após um empate por 1 a 1 no tempo normal e que se manteve na prorrogação. O time francês conquistou a Copa Intercontinental da FIFA. O campeão da Champions League não teve vida fácil, tanto que precisou colocar em campo o "The Best" Dembélé; mas quem ficará marcado pra sempre na lembrança do torcedor flamenguista será o goleiro russo Matvey Safonov (26 anos e apenas 4 jogos como titular do PSG), que defendeu incríveis 4 cobranças na decisão por pênaltis. Um absurdo. Algo quase sobrenatural. O sonho do bicampeonato mundial foi frustrado. A perda do título não minimiza o ano espetacular do Flamengo: campeão da Supercopa, do Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Mengão só ficou no "cheirinho" nessa decisão...
NFL já tem os primeiros classificados pros Playoffs...
A NFL só tem mais 3 semanas em sua temporada regular e já conhece os primeiros times classificados pros playoffs: o Denver Broncos, na AFC, e o Los Angeles Rams, na NFC. Por outro lado, dois 'favoritos' foram eliminados da pós-temporada. Pela 1ª vez desde 2014, o Kansas City Chiefs não estará nos playoffs. Pra piorar, Patrick Mahomes sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e só volta em 2026. Quem também está fora é o Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Vai se confirmando o favoritismo dos Broncos. A vitória de virada sobre os Packers foi a 11ª consecutiva da franquia de Denver. Quem vem forte na NFC é o Los Angeles Rams, com Matthew Stafford jogando demais...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pros amigos que estiveram na Neo Química Arena na final da Copa do Brasil. Um abraço pro Caio Oliveira, Cainho e Lucas Zacaib, Vitor Moura e o João Vitor, Marcelo Toledo e Vinicinho Araújo.