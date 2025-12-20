Corinthians e Vasco decidem muito mais que a Copa do Brasil...

O futebol é apaixonante por diversos motivos. O esporte mais popular do mundo por várias razões. Uma delas sem dúvida alguma é a possibilidade de inverter tudo em apenas 90 minutos. Uma atuação horrível na quarta pode se transformar em espetáculo no domingo seguinte. Uma temporada caótica pode se reverter em épica com a conquista de um título no último jogo. É exatamente isso que buscam Corinthians e Vasco da Gama na final da Copa do Brasil, no Maracanã, no domingo (21). A partida derradeira do futebol brasileiro na temporada 2025 pode dar o tetracampeonato pro Timão ou o bi pro Cruzmaltino. Será uma conquista especial...

Uma vitória pra apagar todos os inúmeros equívocos de um ano inteiro. A péssima gestão, as falhas em campo e todas as decepções serão esquecidas. O que ficará marcado na história será o título conquistado. O jogador que fizer o gol ou defender o pênalti será lembrado e reverenciado pra sempre. Pode ser um craque como o Memphis ou o Coutinho, pode ser um artilheiro (Yuri ou Ryan), o goleiro salvador (Hugo ou Léo Jardim) ou até um herói improvável. Um único jogo que vale muito. Vale um título nacional, uma participação na Libertadores e a redenção de uma nação que sofreu muito. 90 minutos (ou mais) e tudo pode acontecer. Impossível não amar o futebol...