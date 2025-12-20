A lista era longa, mas deu tudo certo para o Corinthians. Dos oito pendurados, nenhum recebeu amarelo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, que ficou no 0 a 0, na última quarta-feira (17), ou seja, Dorival Júnior não terá suspensos na decisão de domingo (21) contra o Vasco. O jogo de volta da final da Copa do Brasil será disputado às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O resultado mantém tudo em aberto para o segundo jogo da decisão entre Corinthians e Vasco. O ganhador da partida de volta levará o título da Copa do Brasil. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis.

PREOCUPAÇÃO