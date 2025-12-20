20 de dezembro de 2025
COPA DO BRASIL

Corinthians não tem suspensos para final contra o Vasco da Gama

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Marco Galvão/Agência Corinthians
Na noite da última quarta-feira (17), o Corinthians empatou com o Vasco em 0 a 0
A lista era longa, mas deu tudo certo para o Corinthians. Dos oito pendurados, nenhum recebeu amarelo no jogo de ida da final da Copa do Brasil, que ficou no 0 a 0, na última quarta-feira (17), ou seja, Dorival Júnior não terá suspensos na decisão de domingo (21) contra o Vasco. O jogo de volta da final da Copa do Brasil será disputado às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O resultado mantém tudo em aberto para o segundo jogo da decisão entre Corinthians e Vasco. O ganhador da partida de volta levará o título da Copa do Brasil. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis.

PREOCUPAÇÃO

Os pendurados causavam grande preocupação para o Corinthians na final da Copa do Brasil. Ao todo, oito jogadores estavam na lista e poderiam perder o jogo de volta.

Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho não receberam cartão amarelo. Por isso, estão liberados para a decisão.

Os únicos do Corinthians a serem advertidos foram Raniele e Vitinho. A lista, como mencionado, tinha titulares fundamentais como Hugo Souza e Rodrigo Garro.

O Vasco também não terá suspensos no jogo de volta. Vegetti era o único pendurado em campo, já que Lucas Piton está entregue ao departamento médico. O Pirata passou ileso.

É importante destacar que, caso sejam advertidos no jogo de volta, os jogadores terão que cumprir suspensão no primeiro jogo de competições CBF que disputarem.

IRRITAÇÃO

O zagueiro André Ramalho minimizou as reações de Memphis Depay e Dorival Júnior após o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco.

Memphis deixou o campo irritado ao ser substituído aos 38 minutos do segundo tempo. Dorival, por sua vez, discutiu com um torcedor após o apito final.

Ramalho, porém, vê as atitudades de ambos com naturalidade e disse que "não é motivo para drama".

"Esse assunto não foi tocado, nem sabia dessa questão do Dorival. Sobre o Memphis, eu acho que vejo com olhos como ele queria estar jogando mais e queria estar ajudando mais e foi substituído. Não acho que a gente deve dramatizar esse tipo de situação. O futebol é um jogo que tem muita emoção envolvida. Acho que a gente tem que tentar entender esse tipo de situação, e tenho certeza de que o Dorival também vai entender", afirmou.

