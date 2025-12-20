Onças-pardas, jacarés e outros animais silvestres, inclusive espécies ameaçadas de extinção, têm sido flagrados atravessando rodovias do Interior paulista por meio de estruturas subterrâneas monitoradas por câmeras. Os registros, feitos pela Entrevias Concessionária de Rodovias, indicam que a fauna tem utilizado esses corredores para se deslocar com segurança entre áreas de vegetação, sem acessar a pista.

Segundo o gerente de Meio Ambiente da concessionária, Osnir Giacon, a presença frequente dos animais comprova a efetividade das passagens de fauna tanto na preservação ambiental quanto na redução de acidentes. "Esses registros mostram que as passagens conectam áreas de vegetação e permitem que as relações ecológicas se mantenham, mesmo com a presença da rodovia, além de contribuírem para a segurança viária", afirma.

As estruturas integram o Programa de Proteção à Fauna da Entrevias, responsável por cerca de 570 quilômetros de rodovias nas regiões de Ribeirão Preto e Marília. Atualmente, há 39 passagens de fauna distribuídas estrategicamente ao longo das estradas, com previsão de implantação de outras 34. Elas são adequadas principalmente para mamíferos de médio e grande porte, como cachorro-do-mato, capivara, veados e onça-parda, além de aves e répteis. Uma das passagens é destinada especificamente a anfíbios.