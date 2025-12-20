A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reforça o alerta para a prevenção do sarampo após a confirmação de um novo caso da doença na Capital paulista. Trata-se de um homem de 27 anos, não vacinado, com histórico recente de viagem ao Exterior. O paciente recebeu atendimento médico e já teve alta.
Este é o segundo caso de sarampo registrado no estado neste ano. O primeiro ocorreu em abril, também na Capital, conforme monitoramento epidemiológico realizado pela vigilância estadual.
De acordo com as orientações da vigilância epidemiológica, todo caso suspeito de sarampo deve ser notificado e investigado imediatamente, em razão da alta transmissibilidade do vírus e do risco de disseminação da doença. Assim que o diagnóstico do paciente foi confirmado, todas as medidas de controle e prevenção foram imediatamente adotadas, incluindo investigação epidemiológica, busca ativa de contatos e intensificação da vacinação, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP) e o Ministério da Saúde.
A SES-SP reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção contra o sarampo. A vacina tríplice viral é segura, eficaz e protege também contra a rubéola e a caxumba. O Estado mantém estoques regulares do imunizante e orienta a população a verificar a situação vacinal, especialmente antes de viagens nacionais ou internacionais.
O Governo de São Paulo disponibiliza o portal Vacina 100 Dúvidas, que reúne as perguntas mais frequentes da população sobre vacinação, efeitos colaterais, eficácia dos imunizantes, doenças imunopreveníveis e riscos da não vacinação. O acesso está disponível em: www.vacina100duvidas.sp.gov.br.
ALERTA PARA QUEM DEVE SE VACINAR
Crianças de 6 a 11 meses - Dose Zero (D0), indicada em situações de risco aumentado de exposição ao vírus.
Observação: esta dose não substitui as doses do calendário de rotina, que devem ser mantidas.
Crianças a partir de 12 meses - Primeira dose (D1) aos 12 meses, com a tríplice viral. Segunda dose (D2) aos 15 meses, com a vacina tetraviral (ou tríplice viral varicela).
Pessoas de 5 a 29 anos - Devem iniciar ou completar o esquema de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.
Pessoas de 30 a 59 anos - Devem receber uma dose da tríplice viral caso não haja comprovação de vacinação anterior.
Profissionais dos setores de saúde, turismo, hotelaria, transporte, alimentação e educação devem manter o esquema vacinal completo, conforme recomendação do Ministério da Saúde.