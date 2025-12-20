O Hospital Unimed Bauru deu um passo histórico para a saúde regional com a inauguração do Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC), no último dia 12 de dezembro. A iniciativa consolida a instituição como protagonista na produção de conhecimento científico aplicado à prática médica por meio do tripé: ensino, pesquisa e assistência.
A proposta é produzir evidências científicas com rigor metodológico, segurança e ética, utilizando tanto estudos clínicos quanto dados de vida real oriundos da assistência prestada aos pacientes.
Vinculado ao Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub), o núcleo passa a integrar um grupo multicêntrico (mesmo protocolo) nacional coordenado pelo Comitê Nacional de Pesquisa Clínica e Tecnologia da Unimed, que reúne atualmente 16 cooperativas em todo o País e uma base de dados superior a dois milhões de pacientes.
QUALIDADE
Segundo o médico Paulo Eduardo de Souza, presidente do Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru e um dos idealizadores do projeto, o NPC permitirá transformar dados assistenciais em indicadores objetivos, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do atendimento, da gestão e da tomada de decisões.
"Praticar medicina baseada em evidências reduz resultados inesperados e qualifica ainda mais a assistência oferecida ao paciente", destacou.
O coordenador médico do Núcleo de Pesquisa Clínica, Sérgio Henrique Trindade, ressaltou que a iniciativa representa inovação e qualificação profissional. De acordo com ele, a participação em protocolos de pesquisa exige padrões elevados de qualidade, refletindo diretamente em melhores tratamentos, acesso a terapias e tecnologias inovadoras e maior segurança para os pacientes. "É um círculo virtuoso: ganha o paciente, ganham os médicos e ganha a cooperativa", afirmou.
ESFORÇOS
A criação do núcleo é resultado de um trabalho coletivo iniciado em gestões anteriores e fortalecido pela atual diretoria da Unimed Bauru. O projeto contou com a colaboração de médicos, farmacêuticos, equipe administrativa e parcerias estratégicas com o Instituto Lauro de Souza Lima, Faculdade Unimed de Belo Horizonte e Universidade de São Paulo (USP).
Para o diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru, Roberson Antequera Moron, o NPC concretiza um sonho antigo do Centro de Estudos: fomentar ciência e integrar a assistência hospitalar ao meio acadêmico.
Já o presidente da Unimed Bauru, Marcos Vinícius Marques, destacou que a iniciativa beneficia diretamente a população, fortalece a imagem institucional e agrega valor à marca. "O conhecimento gerado aqui será revertido em melhor cuidado para quem mais precisa", afirmou.
De acordo com ele, mais do que a inauguração de um espaço físico, o Núcleo de Pesquisa Clínica simboliza um novo momento para a medicina em Bauru, ampliando o ecossistema local de saúde, pesquisa e inovação, com impacto direto na qualidade do atendimento aos pacientes e no desenvolvimento científico da região.
EVENTO
O evento de inauguração contou com a presença do vice-prefeito de Bauru, Orlando Costa Dias; de José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru da USP; de Cristiano Tonello, chefe do Departamento Hospitalar da USP; e de José Ricardo Bombini, diretor técnico de Saúde 3 do Instituto Lauro de Souza Lima.
O vice-prefeito Orlando Costa Dias parabenizou a Unimed Bauru pela iniciativa, ressaltando a importância do NPC para o desenvolvimento científico local e para a qualificação da assistência em saúde no município.