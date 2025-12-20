O Hospital Unimed Bauru deu um passo histórico para a saúde regional com a inauguração do Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC), no último dia 12 de dezembro. A iniciativa consolida a instituição como protagonista na produção de conhecimento científico aplicado à prática médica por meio do tripé: ensino, pesquisa e assistência.

A proposta é produzir evidências científicas com rigor metodológico, segurança e ética, utilizando tanto estudos clínicos quanto dados de vida real oriundos da assistência prestada aos pacientes.

Vinculado ao Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub), o núcleo passa a integrar um grupo multicêntrico (mesmo protocolo) nacional coordenado pelo Comitê Nacional de Pesquisa Clínica e Tecnologia da Unimed, que reúne atualmente 16 cooperativas em todo o País e uma base de dados superior a dois milhões de pacientes.