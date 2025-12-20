Em Bauru, a média de pedidos de socorro pelo aplicativo SP Mulher, ferramenta criada pelo governo estadual em 8 de março de 2024, revela a dimensão da violência doméstica na cidade.

Desde o lançamento da plataforma até quarta-feira (10), foram 521 acionamentos, o equivalente a um chamado a cada 29 horas e 30 minutos, ao longo de 642 dias. O chamado 'botão do pânico', portanto, é ativado praticamente todos os dias.

As autoridades alertam que o número real de casos é ainda maior, já que muitas vítimas deixam de denunciar por medo, especialmente por conviverem com o agressor dentro de casa. O silêncio imposto por essa realidade mantém os índices de violência subnotificados.