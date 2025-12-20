A tradição do amigo secreto aquece o comércio bauruense neste final de ano. De acordo com estimativas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL), a troca de presentes movimenta cerca de R$ 8 milhões na economia local, considerando um gasto médio de R$ 62,00 por item.

A projeção leva em conta que grande parte dos consumidores participa de três eventos: entre família, trabalho e escola, ampliando a circulação de dinheiro no varejo.

Apesar de não haver promoções específicas voltadas para esse tipo de compra, o comércio aposta nas ofertas natalinas tradicionais para atrair consumidores. Para Elion Pontechelle Júnior, consultor jurídico da CDL, a brincadeira é uma forma democrática e econômica de presentear, permitindo que mais pessoas participem das celebrações sem comprometer o orçamento.