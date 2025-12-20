A tradição do amigo secreto aquece o comércio bauruense neste final de ano. De acordo com estimativas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL), a troca de presentes movimenta cerca de R$ 8 milhões na economia local, considerando um gasto médio de R$ 62,00 por item.
A projeção leva em conta que grande parte dos consumidores participa de três eventos: entre família, trabalho e escola, ampliando a circulação de dinheiro no varejo.
Apesar de não haver promoções específicas voltadas para esse tipo de compra, o comércio aposta nas ofertas natalinas tradicionais para atrair consumidores. Para Elion Pontechelle Júnior, consultor jurídico da CDL, a brincadeira é uma forma democrática e econômica de presentear, permitindo que mais pessoas participem das celebrações sem comprometer o orçamento.
NÚMEROS
Os dados locais seguem a tendência nacional indicada pela pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas/Serviço Nacional de Proteção ao Crédito Brasil (CNDL/SPC Brasil), realizada em parceria com a Offerwise Pesquisas. Segundo o levantamento, 36% dos consumidores brasileiros pretendem participar de amigo secreto neste Natal, o equivalente a 60,1 milhões de pessoas.
Entre os que devem entrar na brincadeira, 53% afirmam gostar da tradição, enquanto 39% a veem como uma forma de presentear gastando menos, característica que reforça seu apelo em momentos de orçamento apertado. Outros 14% admitem participar apenas para não parecer antissociais.
Por outro lado, entre os que não pretendem participar, 45% dizem não gostar, 35% afirmam não ter esse costume no grupo, e 23% estão sem dinheiro para comprar presentes.
A pesquisa indica ainda que os consumidores devem participar, em média, de 1,6 eventos de amigo secreto, principalmente entre familiares (69%), amigos (35%) e colegas de trabalho (28%). O gasto médio nacional previsto é de R$ 72 por presente, o que deve movimentar R$ 6,7 bilhões no varejo brasileiro neste final de ano.
Para o presidente da CNDL, José César da Costa, a brincadeira vai além da troca de lembranças. "O amigo secreto fortalece os laços familiares, de amizade e de trabalho, mantendo o espírito natalino de forma acessível a todos", destaca.