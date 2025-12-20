No Natal as pessoas adoram falar e discursar sobre ensinamentos de Cristo, com a maior cara de pau, pois na prática não fazem nada disso. São egoístas, preconceituosos e faltam com o respeito ao próximo várias vezes ao dia, colocando as vantagens e o dinheiro em primeiro lugar, mesmo às custas do próximo.

Apesar de 2025 anos de pregação, o amor cristão ainda que não viralizou. Sempre propus que no lugar do amor cristão, se colocasse o respeito. Você não precisa amar ninguém, apenas respeite as pessoas. Isto seria maravilhoso.

Devemos amar o próximo como a ti mesmo. No dia a dia é tratar a todos com o mesmo respeito, cuidado e compaixão, reconhecendo a dignidade humana e a necessidade da empatia.

As pessoas esquecem a lição da missa, culto ou sessão, e no dia a dia não consideram como próximo o mendigo, o prisioneiro, a prostituta, o ladrão, o adversário político, o chato e o desonesto. A falta de respeito campeia por todos os cantos.

Da mesma forma que o amor cristão ao próximo não pegou, o amor a si mesmo também não viralizou. Nas reuniões natalinas, reflitamos sobre o amor a si mesmo, àquilo que se chama autoestima. Jesus mandou amarmos o próximo como a ti mesmo e que cada um de nós, nos amassemos de verdade.

AUTOESTIMA E AUTOAGRESSÃO

1) Se acabássemos com o consumo de álcool, em qualquer dose ou frequência, acabaríamos com muitos cânceres, especialmente de mama e orofaringe, além de muitos outros.

2) Se vacinássemos todas as meninas e meninos entre 8 e 10 anos contra o HPV, nenhuma geração teria mais câncer de útero. Também teríamos a redução e eliminação do câncer de pênis, anal e da orofaringe, incluindo o de língua.

3) Se eliminássemos os produtos carcinogênicos dos plásticos, resinas, produtos de higiene, clareadores, dos esmaltes de unha, eliminaríamos os canceres de boca e outros do trato gastrintestinal.

4) Se comprássemos apenas produtos de origem que não fossem embalados, a granel, em que saberíamos se têm herbicidas e agrotóxicos contrabandeados e proibidos em outros países.

5) Se não consumíssemos qualquer tipo de tabaco, eletrônico ou não, não teríamos câncer de pulmão, apenas teria uma quantidade mínima de casos.

6) Se evitássemos ingerir produtos classificados como ultraprocessados, a redução dos canceres e outras doenças seria espetacular.

7) Se tomássemos sol apenas nos horários indicados para evitar o câncer de pele, praticamente reduziríamos a quase a zero.

8) Se pudéssemos usar só motores elétricos em carros, caminhões, motos e aviões, eliminaríamos o câncer de pulmão, pele, leucemias, boca e orofaringe, eliminaríamos os hidrocarbonetos dos escapamentos.

9) Se pudéssemos construir as casas, condomínios e escolas longe das linhas de alta tensão e antenas eletromagnéticas, os casos de câncer em crianças seria reduzido quase a zero.