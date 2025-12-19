Na manhã desta sexta-feira (19/12), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar denúncia de desvio de bens inservíveis e sucatas da Emdurb realizou sua primeira reunião. Na ocasião, foram definidos os primeiros passos para a apuração das supostas irregularidades, entre eles uma diligência na sede da Emdurb, no Terminal Rodoviário, na próxima terça-feira (19).

A reunião foi conduzida pelo presidente da CEI, o vereador Marcelo Afonso (PSD), e contou com a presença de cinco membros do colegiado: Arnaldinho Ribeiro (Avante), Julio Cesar (PP), Edson Miguel (Republicanos), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL). O relator da CEI, Sandro Bussola (MDB), não esteve presente, porque viajou para Orlando, na Flórida (EUA).

Também estiveram no Plenário “Benedito Moreira Pinto” os parlamentares Junior Lokadora (Podemos), Miltinho Sardin (PSD) e José Roberto Segalla (União Brasil). Assim como José Clemente Rezende, advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Bauru para compor a Comissão Especial de Inquérito.