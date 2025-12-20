Os munícipes terão a última oportunidade de visitar as casinhas do Papai Noel neste sábado (20), data que marca o encerramento da quarta edição do ‘Natal EmCantos’, promovido pela Prefeitura de Bauru. As atrações estão localizadas na Praça Rui Barbosa e no Parque Vitória Régia.

A casinha da Praça Rui Barbosa funcionará das 10h às 14h, enquanto a do Parque Vitória Régia estará aberta das 18h às 22h, com entrada gratuita para toda a população.

No Parque Vitória Régia, o passeio de trenzinho acontece neste sábado, das 18h às 22h. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. A atração também será oferecida no domingo (21), das 9h às 12h, no bairro Mary Dota, no quarteirão 20 da avenida Marcos de Paula Raphael.