Os munícipes terão a última oportunidade de visitar as casinhas do Papai Noel neste sábado (20), data que marca o encerramento da quarta edição do ‘Natal EmCantos’, promovido pela Prefeitura de Bauru. As atrações estão localizadas na Praça Rui Barbosa e no Parque Vitória Régia.
A casinha da Praça Rui Barbosa funcionará das 10h às 14h, enquanto a do Parque Vitória Régia estará aberta das 18h às 22h, com entrada gratuita para toda a população.
No Parque Vitória Régia, o passeio de trenzinho acontece neste sábado, das 18h às 22h. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos. A atração também será oferecida no domingo (21), das 9h às 12h, no bairro Mary Dota, no quarteirão 20 da avenida Marcos de Paula Raphael.
Outra atração do encerramento do ‘Natal EmCantos’ é a feira de artesanato e food trucks, que será realizada neste sábado, a partir das 18h, no Parque Vitória Régia.
O ‘Natal EmCantos’ teve início no dia 3 de dezembro e contou com diversas atrações ao longo do mês, como shows, casinhas do Papai Noel e o trenzinho, que percorreu diferentes regiões de Bauru. Em caso de chuva ou ventos fortes, as atividades poderão ser canceladas para a segurança do público.
O evento é organizado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura.