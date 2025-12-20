A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe detalhes da decisão do colegiado do Banco Central que manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. Na ata consta que a "moderação gradual da atividade" econômica tem prosseguimento, assim como a "diminuição da inflação corrente e a redução nas expectativas de inflação" - algo esperado para, em algum momento, começar a reduzir o juro. Entretanto, não deu indicações de quando poderá começar a cortar a taxa básica da economia, que está no maior nível em quase 20 anos. O mercado financeiro está dividido sobre o momento em que o Copom começará a reduzir a taxa Selic. A maior parte dos economistas acredita que isso acontecerá somente na reunião de março, a segunda de 2026, quando a taxa recuaria para 14,5% ao ano.
O que é a taxa básica de juros?
A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do BC para tentar conter as pressões inflacionárias, que tem efeitos, principalmente, sobre a população mais pobre. "As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes seguiram trajetória de declínio, mas permanecem acima da meta de inflação em todos os horizontes (...). O Comitê avalia que perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária [de juros] favorecerão a continuidade desse movimento, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo", informou o Copom. Acrescentou que a principal conclusão do Copom foi a de que, "em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária [juro alto] maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".
Desaceleração da economia
O BC tem dito claramente que uma desaceleração, ou seja, um ritmo menor de crescimento da economia, faz parte da estratégia de conter a inflação no país. A explicação é que, com um ritmo menor de crescimento, há menos pressões inflacionárias, principalmente no setor de serviços. Na ata da última reunião do Copom, o BC informou que o chamado "hiato do produto" (diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial - economia operar sem gerar pressões inflacionárias) segue positivo. Isso quer dizer que a economia continua operando acima do seu potencial de crescimento sem pressionar a inflação.
Renda Fixa continua atrativa e os empréstimos caros
Com a taxa de juros em 15% ao ano aplicar na renda fixa é melhor destino para quem tem sobras de recursos. Saia da caderneta de poupança e migre para Tesouro Direto e até mesmo fundos de renda fixa ou CDB. Na outra ponta, o custo dinheiro continua caro. Se puder, evite os empréstimos.
Fim de ano: de olho no financeiro e no psicológico
Dicas Econômicas para o fim de ano.1. Faça um orçamento: Defina um limite de gastos para as festas e cumpra-o.2. Evite dívidas: Tente não usar crédito para compras de Natal. 3. Compre com sabedoria: Priorize presentes significativos e não apenas caros. 4. Aproveite as ofertas: Fique de olho em promoções e descontos. 5. Planeje as finanças para 2026: Use o período de virada de ano para revisar e ajustar seus objetivos financeiros. Dicas Psicológicas: 1. Gerencie as expectativas: Lembre-se de que o Natal é um período de celebração, não de estresse. 2. Priorize o que realmente importa: Foque em passar tempo com a família e amigos. 3. Pratique a gratidão: Agradeça as coisas boas que aconteceram no ano. 4. Cuide de si mesmo: Faça atividades que o relaxem e o façam feliz. 5. Estabeleça metas realistas para 2026: Defina objetivos alcançáveis e trabalhe para alcançá-los. Dicas Adicionais: 1. Desconecte-se: Tente se desconectar das redes sociais e do trabalho durante as festas. 2. Faça algo novo: Tente uma atividade ou hobby novo para se manter ocupado e animado. 3. Aproveite o momento: Foque no presente e aproveite o tempo com os entes queridos. Lembre-se de que o Natal e a virada de ano são períodos de celebração e renovação. Aproveite o tempo para se conectar com os outros e se preparar para um novo ano cheio de possibilidades!
Mude já, mude para melhor!
