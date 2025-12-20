A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe detalhes da decisão do colegiado do Banco Central que manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. Na ata consta que a "moderação gradual da atividade" econômica tem prosseguimento, assim como a "diminuição da inflação corrente e a redução nas expectativas de inflação" - algo esperado para, em algum momento, começar a reduzir o juro. Entretanto, não deu indicações de quando poderá começar a cortar a taxa básica da economia, que está no maior nível em quase 20 anos. O mercado financeiro está dividido sobre o momento em que o Copom começará a reduzir a taxa Selic. A maior parte dos economistas acredita que isso acontecerá somente na reunião de março, a segunda de 2026, quando a taxa recuaria para 14,5% ao ano.

O que é a taxa básica de juros?

A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do BC para tentar conter as pressões inflacionárias, que tem efeitos, principalmente, sobre a população mais pobre. "As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agentes seguiram trajetória de declínio, mas permanecem acima da meta de inflação em todos os horizontes (...). O Comitê avalia que perseverança, firmeza e serenidade na condução da política monetária [de juros] favorecerão a continuidade desse movimento, importante para a convergência da inflação à meta com menor custo", informou o Copom. Acrescentou que a principal conclusão do Copom foi a de que, "em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária [juro alto] maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".