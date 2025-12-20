O fim do ano já está aí e, com ele, o clima de férias que deixa tudo mais leve e alegre. Também é a chegada do verão. Que tal falarmos de looks para essa época?

Dezembro é um mês repleto de ocasiões especiais: festas, eventos, confraternizações, celebrações, Natal e Ano Novo. E é claro que queremos estar cheias de estilo para arrasarmos em cada uma dessas ocasiões.

Sendo assim, a primeira dica é: não deixe tudo para a última hora e comece desde já a pensar em um visual mais elegante para a festa de fim de ano do trabalho, no seu look despojado para a confraternização com as amigas, na sua produção mais "chiquetosa" do Natal em família e no seu look poderoso do Réveillon.