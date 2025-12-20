O fim do ano já está aí e, com ele, o clima de férias que deixa tudo mais leve e alegre. Também é a chegada do verão. Que tal falarmos de looks para essa época?
Dezembro é um mês repleto de ocasiões especiais: festas, eventos, confraternizações, celebrações, Natal e Ano Novo. E é claro que queremos estar cheias de estilo para arrasarmos em cada uma dessas ocasiões.
Sendo assim, a primeira dica é: não deixe tudo para a última hora e comece desde já a pensar em um visual mais elegante para a festa de fim de ano do trabalho, no seu look despojado para a confraternização com as amigas, na sua produção mais "chiquetosa" do Natal em família e no seu look poderoso do Réveillon.
Haja inspirações pra tanto look, não é mesmo? Afinal, queremos estar em dia com a produção em todos os eventos. Para facilitar a escolha do seu visual neste final de ano, separei algumas dicas e sugestões de looks que caem super bem para cada uma das ocasiões. Vamos nessa?
Natal
Para a noite de Natal, a principal dica é investir nos acessórios e fazer com que eles sejam o ponto de referência das produções. Pode ser um sapato diferente, metalizado, colorido ou com saltão, brincos, pulseiras e/ou braceletes e colares para completar o look chiquérrimo da noite.
O segredo mesmo é usar algo diferente do que você costuma usar no seu dia a dia e caprichar no visual.
Por isso, vestidos, saias (curtas e longas) e macacões são ótimas opções. Aposte nessas peças e não se esqueça dos acessórios para finalizar o look!
Réveillon
Comemorado no auge do calor e verão, pede looks mais claros, leves, fluidos e fresquinhos.
Logo, branco, off white e metalizados são uma ótima escolha.
O branco é o preferido da maioria das mulheres, pois simboliza a paz, mas nada impede apostar em outras cores.
Adicionar tecidos com textura ao look de Réveillon, como a renda ou o tricô, é escolha certeira para incrementar o branquinho básico de costume.
Os metalizados funcionam super bem para a ocasião, já que automaticamente tornam o look mais chique e rico. Aproveite esta tendência e abuse dos sapatos, bolsas e bijuterias em tons metálicos.
Quer passar a virada cheia de estilo? Aposte no decote mais desejado da estação, o ombro a ombro. Ousadia na medida certa!
Confraternização do trabalho
No evento do trabalho opte por peças elegantes e de modelagem atual.
Para não errar no seu visual, invista em looks com cintura marcada. Além de super elegantes, são excelentes escolhas para uma silhueta mais alongada!
Comemorações com as amigas
O amigo secreto com as amigas pede looks casuais e confortáveis. E o melhor: permite uma dose extra de ousadia na sua produção.
Seu objetivo é estar confortável? Aposte em vestido ou macaquinho em tecidos fluidos, e arremate o visual com uma rasteira ou tênis!
Para uma produção mais ousada e moderna, que tal a mistura de peças em alto contraste, como o branco e preto?
Praia
Lembre-se: não é porque seu final de ano será na praia que você não precisa se preocupar com os looks, ok?!
Os looks de verão também podem (e devem) ser charmosos e modernos, mesmo com rasteirinha e sandálias.
Aposte em combinações com blusas e camisas fluidas (tecidos leves com bom caimento) e misture com peças mais básicas como shorts ou saia jeans.
Vestidos/saias longas e midi, quimonos e macaquinhos também são ótimas escolhas para modernizar suas produções de final de ano na praia.
O mais importante é analisar o local que acontecerá seu evento. Será em um salão de festas, em bar ou na casa de alguém? Será uma festa mais elegante ou um churrasco casual na piscina?
Feito isso, escolha um look adequado para a ocasião: mais confortável para eventos em piscina ou churrasco, mais moderno para festas e eventos em barzinho ou um look mais elegante para festas mais formais.