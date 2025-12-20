Com o Natal e Ano Novo batendo em nossa porta, muita gente vai viajar, fica na praia ou na piscina, abusa um pouco de comidas gordurosas e dá uma pausada nos cuidados com a pele e os cabelos.
Nesse tempo de hiato sem os devidos cuidados, a oleosidade pode aparecer, os fios ficam ressecados e você já vai precisar começar 2026 tendo que correr atrás do prejuízo. Pensando nisso, trouxe os cuidados básicos e essenciais que você precisa manter - incluindo os produtos que vale a pena levar para a viagem.
Quais são os principais erros com pele e cabelo no fim do ano?
Excesso de açúcar e comida gordurosa: a ingestão abusiva desses alimentos eleva processos inflamatórios e pode aumentar a produção de sebo na pele e no couro cabeludo.
Abuso do álcool: aqueles drinks a mais vão desidratar o corpo, deixando a pele mais seca, sem viço e predisposta a irritações. Nos cabelos, favorece ressecamento e quebra.
Falta de filtro solar: sem a devida proteção, a gente acelera o envelhecimento, favorece manchas e aumenta o risco de câncer de pele. Também resseca e desbota os cabelos, especialmente os coloridos.
Viajar sem os principais produtos de skincare: quando interrompemos a rotina, isso prejudica a barreira cutânea, aumentando a oleosidade, sensibilidade e porosidade. O resultado são mais crises de acne ou ressecamento.
Não enxaguar os cabelos depois da praia ou piscina: sal e cloro permanecem nos fios, causando ressecamento, frizz e quebra. Também irritam o couro cabeludo e desbotam a cor.
Pular a hidratação da pele: seja não tomando água o suficiente ou esquecendo o hidratante pós-banho, a gente reduz a capacidade de retenção de água. Assim, a pele fica áspera, opaca e mais sensível, favorecendo inflamações.
Então, quais os cuidados essenciais com pele e cabelo neste fim de ano?
1) Leve na nécessaire seus produtos essenciais
Manter sabonete, vitamina C, filtro solar, hidratante, shampoo, máscara e leave-in garante continuidade da rotina, evitando irritações e ressecamento. Assim, você protege a pele e mantém os fios saudáveis mesmo longe de casa.
2) Abusou da alimentação? Maneire no dia seguinte
Equilibrar o consumo após excessos ajuda a reduzir inflamação, inchaço e oleosidade. Isso favorece uma pele mais estável e evita sobrecarregar o organismo. Vale ainda tomar chá verde diariamente para ajudar a eliminar radicais livres
3) Tome muita água
A hidratação interna melhora o viço, regula a oleosidade e preserva a barreira cutânea. Nos cabelos, ajuda a manter brilho e elasticidade.
4) Enxágue o cabelo após mergulhos
Retirar sal e cloro imediatamente evita ressecamento, frizz e irritação do couro cabeludo. Também ajuda a preservar a cor dos fios.
5) Use máscara no lugar do condicionador nos dias de praia e piscina
Máscaras têm maior poder de hidratação e reposição de nutrientes, compensando o desgaste causado por sol, vento, sal e cloro. Elas mantêm os fios mais macios e protegidos.
6) Não pule a atividade física
Exercícios ajudam na circulação e na desintoxicação natural da pele. Também regulam hormônios ligados à inflamação e ao estresse, melhorando o aspecto da pele e dos cabelos. Mesmo nas férias, faça 3 vezes na semana (ao menos).
7) Use filtro solar no corpo e rosto, e reaplique sempre
A proteção solar evita queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e danos profundos. A reaplicação mantém a eficácia especialmente com suor, água e exposição intensa.
6) Ao menos 3 vezes na semana, troque a sobremesa por frutas in natura
Frutas fornecem fibras, vitaminas e antioxidantes que reduzem a inflamação e melhoram o brilho da pele. São opções doces que não detonam a rotina.
8) Comece seu almoço e jantar com salada
Vegetais aumentam saciedade, equilibram a digestão e reduzem picos de glicose. Isso evita oleosidade excessiva, inflamações e melhora o funcionamento geral do organismo.
Mesmo que você esteja de férias e curtindo dias merecidos de descanso, cuidar da sua saúde é importante, e como você viu, não é nada impossível!
E, claro, não posso terminar sem desejar um Feliz Natal a você e sua família!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027