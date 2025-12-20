Com o Natal e Ano Novo batendo em nossa porta, muita gente vai viajar, fica na praia ou na piscina, abusa um pouco de comidas gordurosas e dá uma pausada nos cuidados com a pele e os cabelos.

Nesse tempo de hiato sem os devidos cuidados, a oleosidade pode aparecer, os fios ficam ressecados e você já vai precisar começar 2026 tendo que correr atrás do prejuízo. Pensando nisso, trouxe os cuidados básicos e essenciais que você precisa manter - incluindo os produtos que vale a pena levar para a viagem.

Quais são os principais erros com pele e cabelo no fim do ano?