A concessionária ViaRondon participou nesta sexta-feira (19) da segunda edição do “Dia D pela vida nas rodovias”, mobilização nacional promovida pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), com o objetivo de conscientizar os usuários sobre a segurança viária e a preservação de vidas no trânsito.

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2024, a campanha retorna com uma mensagem direta e necessária: “Se for dirigir, não mexa no celular”. A iniciativa reuniu concessionárias de todo o país em ações coordenadas para alertar sobre os riscos do uso do celular ao volante, um dos principais fatores de distração e causa de acidentes nas rodovias.

A ViaRondon também realizou ações educativas nesta sexta-feira, nas cidades de Bauru (cruzamento das avenidas Rodrigues Alves e Nações Unidas) e Araçatuba, com orientações aos motoristas, distribuição de materiais informativos e abordagens educativas. As atividades contaram com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, do setor de Educação para o Trânsito e o Grupo de Operações de Trâmsito (GOT) da Empresa Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano de Bauru (Emdurb), da Secretaria de Mobilidade Urbana e GCM de Araçatuba, reforçando o trabalho integrado em prol da segurança viária.