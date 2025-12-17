Na tarde desta quarta-feira (17), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru realizaram diligências na avenida Nações Unidas e identificaram adolescentes envolvidos em uma série de furtos a estabelecimentos comerciais da cidade. Três integrantes do grupo foram localizados: duas adolescentes, de 13 e 17 anos, e um jovem de 14 anos foi identificado, assim como seu irmão, de 11, que ainda não foi localizado.

As investigações apontaram que o grupo participou de diversos furtos, entre eles o ocorrido na segunda-feira (15) em uma drogaria da avenida Nações Unidas, de onde foram subtraídos principalmente perfumes, causando prejuízo estimado em cerca de R$ 3 mil. Também foram alvo das ações uma loja de acessórios para celulares e um supermercado, todos no mesmo corredor comercial.

Durante as diligências, os policiais apreenderam diversos produtos furtados, além de uma mochila e sacolas utilizadas para ocultar os itens subtraídos. Outros dois adolescentes envolvidos foram identificados, mas não localizados. Os responsáveis legais foram notificados para apresentá-los à polícia.