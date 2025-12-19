Na manhã desta sexta-feira (19), equipes da Polícia Civil do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) de Iacanga, chefiadas pelo delegado Roberto Cabral Medeiros, prenderam o quinto integrante de uma associação criminosa cujos membros haviam sido detidos em outubro. O grupo era responsável pela venda e armazenamento de entorpecentes em uma residência localizada no Centro de Iacanga.
O homem, de 68 anos, foi preso após o avanço das investigações, que o identificaram como irmão de outro indivíduo detido na primeira operação. Ele realizou exame médico cautelar e será encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde passará por audiência de custódia.
Uma mulher, apontada como integrante da associação criminosa e com histórico criminal desde 2019, não foi localizada durante a primeira operação, mas foi detida posteriormente e encontra-se presa preventivamente. Todos os envolvidos são moradores de Iacanga.
Relembre o caso
No dia 31 de outubro, uma operação da Polícia Civil de Iacanga, com apoio de policiais civis de Arealva, da Polícia Militar (PM) e do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), de Bauru, desmantelou um esquema de tráfico e fabricação de drogas no município.
Um casal foi detido (um homem de 63 anos e uma mulher de 31), além de outro suspeito, de 47 anos. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o casal integrava uma associação criminosa responsável pela venda e armazenamento de entorpecentes em uma casa localizada no Centro da cidade. O terceiro suspeito foi preso em um segundo endereço e identificado pelas forças de segurança como integrante do grupo de traficantes do município. De acordo com o documento policial, o homem mais velho possuía antecedentes criminais desde 1980.
Durante as buscas, a polícia apreendeu drogas como maconha, crack e cocaína, além de balanças de precisão, anotações do tráfico, R$ 160,00 em dinheiro, um veículo Gol, bicicletas, cartões bancários, pendrives, um drone, máquinas de cartão, facas e celulares. Também foram encontradas três aves silvestres, sendo duas maritacas e uma jandaia-do-sul, mantidas irregularmente em cativeiro, o que resultou em autuação ambiental.
Ainda conforme o BO, se toda a droga apreendida fosse fracionada, seria possível confeccionar 1.299 porções individuais de maconha (1 grama cada), 378 porções individuais de crack (0,5 grama cada) e 46 porções individuais de cocaína (0,5 grama cada).