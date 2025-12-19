A Prefeitura de Bauru encerra a programação artística da quarta edição do ‘Natal EmCantos’ com o concerto ‘Natal Sinfônico’, que será realizado no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’ nesta sexta-feira (19), às 20h. A apresentação será da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica, com a participação de coralistas da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisao de Ensino às Artes (DEA) e de artistas convidados. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, no Teatro Municipal.

O concerto vai contar com um repertório dedicado ao Natal, preparado pela Banda e Orquestra. O ‘Natal EmCantos’ é organizado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura. A Banda e a Orquestra são mantidas pela Secretaria de Cultura. Os integrantes recebem bolsa mensal e seguem uma rotina de estudos e apresentações públicas. Em caso de público acima da capacidade do Teatro Municipal, um telão será colocado no hall de entrada para que as pessoas que não conseguirem ingresso possam assistir ao espetáculo.

A Banda Sinfônica completou 23 anos, e se consolidou como referência na cena musical de Bauru e região. O grupo oferece oportunidades de formação e prática musical a jovens entre 11 e 25 anos, distribuídos entre os naipes de percussão, metais e madeiras. Atualmente, a Banda conta com 50 integrantes. Sob a regência e direção artística de Devanildo Balmant, maestro desde 2018, a Banda continua a desenvolver o talento de seus jovens músicos e a fortalecer sua presença cultural no município.