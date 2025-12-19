A Prefeitura de Bauru encerra a programação artística da quarta edição do ‘Natal EmCantos’ com o concerto ‘Natal Sinfônico’, que será realizado no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’ nesta sexta-feira (19), às 20h. A apresentação será da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica, com a participação de coralistas da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisao de Ensino às Artes (DEA) e de artistas convidados. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, no Teatro Municipal.
O concerto vai contar com um repertório dedicado ao Natal, preparado pela Banda e Orquestra. O ‘Natal EmCantos’ é organizado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura. A Banda e a Orquestra são mantidas pela Secretaria de Cultura. Os integrantes recebem bolsa mensal e seguem uma rotina de estudos e apresentações públicas. Em caso de público acima da capacidade do Teatro Municipal, um telão será colocado no hall de entrada para que as pessoas que não conseguirem ingresso possam assistir ao espetáculo.
A Banda Sinfônica completou 23 anos, e se consolidou como referência na cena musical de Bauru e região. O grupo oferece oportunidades de formação e prática musical a jovens entre 11 e 25 anos, distribuídos entre os naipes de percussão, metais e madeiras. Atualmente, a Banda conta com 50 integrantes. Sob a regência e direção artística de Devanildo Balmant, maestro desde 2018, a Banda continua a desenvolver o talento de seus jovens músicos e a fortalecer sua presença cultural no município.
A Orquestra Sinfônica completou 21 anos, e se consolidou como um importante referencial artístico para Bauru e região. O grupo oferece oportunidades de formação musical a jovens a partir dos 11 anos e, atualmente, conta com 70 integrantes. Sob a regência e direção artística do maestro Paulo Marcos Gomes Pereira, que está à frente da Orquestra desde sua criação, o grupo segue desenvolvendo talentos musicais, além de despertar e estimular a integração entre os jovens.
A apresentação do ‘Natal Sinfônico’ contará com a participação de 14 coralistas da DEA. O concerto terá ainda a participação do pianista Danilo Andrade e dos cantores Lilian Sartori, Ricardo Pinheiro dos Santos, Elaine Novais, Beatriz Sartori, Roberth William, Jô Moura, Letícia Viana, Ana Luísa Eberle, Danielle Cardoso, Carlos Herrera, José Heleno Cardoso e Joice da Silva Amador, contratados por edital da Secretaria de Cultura.
SERVIÇO:
Encerramento da programação artística do ‘Natal EmCantos’ com o concerto ‘Natal Sinfônico’
Data – 19/12 (6ª feira), às 20h
Local – Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’ - Avenida Nações Unidas, 8-9 – Centro
Entrada gratuita – retirada de ingressos a partir das 19h, no Teatro Municipal