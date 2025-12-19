A Polícia Militar, por meio da equipe K9 do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com uso de um cão farejador, realizou uma operação conjunta com a Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Espírito Santo do Turvo (SP), nesta quinta-feira (18).
Durante a ação, quatro indivíduos foram abordados e detidos por envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação. Os policiais localizaram e apreenderam aproximadamente 1,544 quilo de cocaína, 0,986 quilo de crack e 0,908 quilo de maconha.
Também foram encontrados uma pistola semiautomática calibre .635, uma balança digital de precisão, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, embalagens do tipo eppendorf (pino) e três aparelhos celulares.
Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou as prisões, mantendo os detidos à disposição da Justiça.