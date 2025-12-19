A Apae Bauru divulgou nesta semana um balanço que evidencia os desafios enfrentados pela instituição após as irregularidades descobertas na antiga gestão. Mesmo diante desse cenário, a atual direção ressalta que a entidade vive um momento de reconstrução sólida, com participação ativa de colaboradores, famílias atendidas e apoiadores públicos e privados.
Os números mostram a dimensão do impacto: entre janeiro e outubro de 2024, a Apae arrecadou R$ 372.710,24 em doações. No mesmo período de 2025, o montante foi de R$ 276.432,57, uma diferença de R$ 96.277,67. O total de doadores — pessoas físicas e jurídicas — também recuou de 1.281 (jan/out 2024) para 932 em 2025.
Apesar da queda, a presidente da entidade, Maria Amélia Moura Pini Ferro, destaca que o movimento atual é de avanço. “Estamos trabalhando com garra e união. Direção, funcionários, voluntários e famílias têm se dedicado intensamente para reconstruir a credibilidade da Apae. O apoio da sociedade sempre foi parte essencial da nossa história — e continua sendo fundamental nesse processo de retomada”, afirma.
Desde o início da nova gestão, a instituição passou por um processo estruturado de reorganização interna, revisão de procedimentos e fortalecimento de mecanismos de controle e transparência. Essas medidas têm recebido respaldo de diversas frentes da sociedade. Maria Amélia ressalta que entidades públicas, empresas privadas, instituições parceiras e lideranças políticas têm demonstrado apoio expressivo à Apae nos últimos meses, reconhecendo o empenho da atual administração em recompor a confiança e garantir a continuidade dos atendimentos com qualidade.
“Essa rede de apoio tem sido muito importante. Temos encontrado portas abertas e diálogo construtivo em vários setores. É um esforço conjunto, que mostra que a Apae é maior do que qualquer dificuldade”, diz a presidente. Ela explica que as doações da comunidade permanecem essenciais para custear serviços que não são totalmente cobertos pelos convênios governamentais, como manutenção da estrutura, investimentos tecnológicos e capacitação da equipe.
Como colaborar
A entidade reforça que qualquer contribuição — financeira, voluntária ou por meio de apoio à divulgação das ações — fortalece o trabalho diário realizado em prol das pessoas atendidas.
PIX (CNPJ): 45.032.745/0001-70
Informações completas: www.apaebauru.org.br