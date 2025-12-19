A Apae Bauru divulgou nesta semana um balanço que evidencia os desafios enfrentados pela instituição após as irregularidades descobertas na antiga gestão. Mesmo diante desse cenário, a atual direção ressalta que a entidade vive um momento de reconstrução sólida, com participação ativa de colaboradores, famílias atendidas e apoiadores públicos e privados.

Os números mostram a dimensão do impacto: entre janeiro e outubro de 2024, a Apae arrecadou R$ 372.710,24 em doações. No mesmo período de 2025, o montante foi de R$ 276.432,57, uma diferença de R$ 96.277,67. O total de doadores — pessoas físicas e jurídicas — também recuou de 1.281 (jan/out 2024) para 932 em 2025.

Apesar da queda, a presidente da entidade, Maria Amélia Moura Pini Ferro, destaca que o movimento atual é de avanço. “Estamos trabalhando com garra e união. Direção, funcionários, voluntários e famílias têm se dedicado intensamente para reconstruir a credibilidade da Apae. O apoio da sociedade sempre foi parte essencial da nossa história — e continua sendo fundamental nesse processo de retomada”, afirma.