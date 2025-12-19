"Dengue". O alerta consta em uma placa, que chama atenção na quadra 5 do Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro de Bauru. Um munícipe se deparou com água parada em uma estrutura construída durante a obra no local pela empresa terceirizada da prefeitura e afixou o alerta. O quadrado de concreto servirá como vaso para o projeto de paisagismo que será implementado em 2026.
O alerta não é à toa. Com o calor e as chuvas, a tendência é de alta nos caso de dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti.