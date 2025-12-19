19 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ALERTA 

Água parada no Calçadão ganha “placa da dengue” em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Douglas Willian
Placa criativa na quadra 5 da Batista de Carvalho
Placa criativa na quadra 5 da Batista de Carvalho

"Dengue". O alerta consta em uma placa, que chama atenção na quadra 5 do Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro de Bauru. Um munícipe se deparou com água parada em uma estrutura construída durante a obra no local pela empresa terceirizada da prefeitura e afixou o alerta. O quadrado de concreto servirá como vaso para o projeto de paisagismo que será implementado em 2026.

O alerta não é à toa. Com o calor e as chuvas, a tendência é de alta nos caso de dengue, doença causada pelo mosquito Aedes aegypti.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários