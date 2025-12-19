Essas são partes de algumas das belas canções que constantemente se ouvia no Brasil. “Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser... Skank”

“Eu levo essa vida do jeito que ela me levar... Benito de Paula”.

Hoje, no entanto, penso que a vida vem sendo levada não mais das maneiras como as letras das belas canções brasileira diziam. Os meios e as maneiras são outras. Diríamos que por demais estranhas. Fato é que o que nos chama bastante a atenção em dias atuais, e as pessoas de mais idade haverão de se lembrarem disso. “Houve uma época em que constante encontrávamos pessoas andando nas ruas, e ainda com o tom da voz baixa, cantando... Era nítido vermos homens andando pelas ruas assoviando.” Mas porque hoje não se tem mais isso? Uma vez eu estava com um amigo andando pela calçada quando nos deparamos com um certo senhor cantando. Meu amigo, imediatamente me disse: - Esse ai já está louco!

- Opa, mas como assim? O simples fato de uma pessoa estar assoviando ou cantando pela rua é sinônimo de loucura?