A semana política em Brasília expôs, mais uma vez, o distanciamento entre o Congresso Nacional e a sociedade que deveria representar. Em dois movimentos consecutivos a votação que livrou a deputada Carla Zambelli da cassação e a decisão da Câmara que “liberou” a chamada Espanhola, mesmo presa na Itália o Parlamento brasileiro ofereceu ao país um retrato cru de seus próprios vícios.

Os números que mantiveram Zambelli no cargo

Para não ser cassada, a parlamentar precisava de 208 votos contrários ao relatório que pedia a perda de seu mandato. Conseguiu mais do que precisava: foram 270 votos a favor de sua absolvição, um placar folgado que impediu qualquer punição política. O caso, que já provocava divisões internas, consolidou-se como mais um episódio em que a força corporativista dos deputados falou mais alto que o senso de responsabilidade pública.