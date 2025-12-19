Primeira da CEI
Na manhã desta sexta-feira (19), a partir das 9h, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas da Emdurb vai realizar sua primeira reunião no plenário do Poder Legislativo, na Praça Dom Pedro II.
Quem compõe
A comissão temporária é presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD), tem Sandro Bussola (MDB) como relator e também conta com a participação dos parlamentares Julio Cesar (PP), Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL). Os trabalhos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da Claro/NET e 31.3 UHF Digital, no YouTube e no Portal Legislativo.
Objeto da CEI
A Comissão Especial de Inquérito (CEI) tem o objetivo de apurar denúncias de desvio e destinação dada aos materiais que resultaram dos danos causados no Terminal Rodoviário “Dirço Durval dos Santos” pelo vendaval ocorrido no último dia 22 de setembro. O pedido de abertura da CEI, assinado por 18 vereadores, aponta que pode ter havido uso indevido e desvio de finalidade dos recursos financeiros obtidos pela comercialização dos materiais descartados pela gestão da Emdurb.
Três ou quatro meses
Na última segunda-feira (15), o plenário da Casa de Leis aprovou a instauração da Comissão Especial de Inquérito por 20 votos a 1. O voto contrário foi dado pelo vereador Sandro Bussola (MDB). Agora, a “CEI dos Bens Inservíveis e Sucatas da Emdurb” tem 90 dias (prorrogável por mais 30 dias) para analisar e concluir as apurações. Os prazos transcorrem normalmente durante o período de recesso parlamentar, que termina em 2 de fevereiro de 2026.
Boa antecipação
Ainda é dezembro e a Secretaria Municipal de Cultura de Bauru surpreendeu ao definir com antecedência a ordem do desfile de Carnaval na avenida Jorge Zaiden, marcado para os dias 14 e 16 de fevereiro. A reunião contou com a presença do secretário Roger Barude que, com o adjunto Eduardo Carriel, conseguiu avançar em pautas das escolas de samba e blocos carnavalescos.
Licitação concluída
A pasta, por exemplo, já concluiu a licitação para a contratação da empresa responsável pela organização do desfile. Outro certame, voltado à montagem e desmontagem das arquibancadas, está previsto para ser finalizado janeiro. Nos últimos anos, esse tipo de providência costumava ser findada às vésperas da festa de Momo.
Fôlego financeiro
Outra boa notícia diz respeito aos recursos de apoio: 60% do valor serão repassado já na primeira parcela às escolas que cumprirem as exigências. A medida foi adotada enquanto a secretaria atuava simultaneamente na programação do Natal EmCantos.