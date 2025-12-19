Primeira da CEI

Na manhã desta sexta-feira (19), a partir das 9h, a Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas da Emdurb vai realizar sua primeira reunião no plenário do Poder Legislativo, na Praça Dom Pedro II.

Quem compõe

A comissão temporária é presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD), tem Sandro Bussola (MDB) como relator e também conta com a participação dos parlamentares Julio Cesar (PP), Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL). Os trabalhos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da Claro/NET e 31.3 UHF Digital, no YouTube e no Portal Legislativo.

Objeto da CEI

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) tem o objetivo de apurar denúncias de desvio e destinação dada aos materiais que resultaram dos danos causados no Terminal Rodoviário “Dirço Durval dos Santos” pelo vendaval ocorrido no último dia 22 de setembro. O pedido de abertura da CEI, assinado por 18 vereadores, aponta que pode ter havido uso indevido e desvio de finalidade dos recursos financeiros obtidos pela comercialização dos materiais descartados pela gestão da Emdurb.